Un gato cayó en un contenedor de químicos peligrosos y escapó... pero provocó una alerta sanitaria en una ciudad completa

Un gato contaminado con peligrosos químicos ha puesto en alerta a una ciudad en Japón.

Los habitantes han recibido la orden de no acercarse ni tocar al animal, que cayó en un contenedor de productos químicos peligrosos y se escabulló del lugar por la noche.

Fue un empleado de una planta de chapado metálico de Fukuyama quien descubrió el incidente.

El hombre llegó al trabajo el lunes por la mañana y encontró un camino de pequeñas huellas de patas felinas de color amarillo, que se alejaban del contenedor, según informó la empresa.

Las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas por la fábrica muestran al peludo fugitivo huyendo del lugar, aparentemente ileso, pero lamentablemente contaminado con los químicos.

El contenedor de 11 pies de profundidad tenía en su interior cromo hexavalente, que es cancerígeno, y puede causar inflamación de la piel.

Esta sustancia "es nociva para los ojos, la piel y el sistema respiratorio", según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, po sus siglas en inglés) de EEUU.



De acuerdo con expertos, es posible que el gato ya esté muerto, ya que estos animales suelen limpiar su pelaje con su lengua, lo que provocaría que el animal ingiriera los químicos.

La ingesta del cromo hexavalente puede provocar dolor abdominal, diarrea e insuficiencia cardiaca, así como daños en el intestino, el hígado y los riñones, e incluso la muerte, según la Agencia de Seguridad Sanitaria británica.

"Mi suposición es que el gato desgraciadamente está muerto o morirá en breve, por las quemaduras químicas", dijo a CNN Linda Schenk, investigadora especializada en evaluación de riesgos químicos del Instituto Karolinska de Suecia.

Pese a que puede estar muerto las autoridades y el personal de la empresa aún buscan al felino, que sigue representando una alerta sanitaria.

"Alertamos inmediatamente a la policía, a la ciudad de Fukuyama y a los vecinos cercanos a nuestra fábrica", declaró a la AFP un representante de la empresa, sin querer dar su nombre.



"El incidente nos despertó a la necesidad de tomar medidas para evitar que se cuelen animales pequeños como gato. Esto es algo que nunca antes habíamos previsto", añadió.

Hasta este martes no se había informado de ningún avistamiento.

El equipo de medio ambiente de la ciudad ha dicho que el gato puede estar muerto, pero ha pedido que "cualquier avistamiento de un gato con anomalías se comunique a los funcionarios de la ciudad o a la policía, y que la gente no lo toque en absoluto", informó un medio local.

