Carolina Shiino es japonesa, pero muchos en su país no aceptan que sea Miss Japón

La ganadora del certamen de belleza Miss Japón está causando polémica. Por primera vez en su historia el jurado nombró a una mujer naturalizada japonesa como la reina de belleza, y eso no tiene contentos a muchos.

Carolina Shiino es una modelo japonesa naturalizada de padres ucranianos, sus raíces occidentales y sus rasgos físicos han despertado la polémica de si debió o no ganar un concurso de belleza en el que se evalúan las características físicas de las participantes.

La modelo de 26 años fue coronada Miss Japón el 22 de enero por un panel de 30 jueces que votaron sobre la "belleza japonesa" de las 12 finalistas aspirantes, teniendo en consideración tres aspectos: interno, físico y de conducta.



Técnicamente Shiino sí cumple con los requisitos para participar en el concurso. La mujer llegó a Japón cuando tenía 5 años y en 2020 obtuvo la nacionalidad japonesa por naturalización.

El certamen Miss Japan Contest permite participar a toda mujer soltera de entre 17 y 26 años que tenga nacionalidad japonesa.

Sin embargo, la elección de Shiino como Miss Japón generó debate en las redes sociales del país en torno a la consideración de la identidad y la belleza que se estiman 'genuinamente' japonesas.

Las reacciones por del triunfo de Shiino

Algunos de los comentarios en contra de la coronación de Shiino giran en torno a su nacionalidad, mientras que otros apuntan a sus rasgos físicos, que no son los característicos de una gran parte de la población japonesa.

"¿Qué tiene de japonesa Miss Japón?", escribió un usuario de redes sociales, cuando comenzó a extenderse la noticia del nombramiento de la modelo ucraniana.

"Esta persona no es ni mitad japonesa, sus padres son ucranianos y nació en Ucrania. ¿Esto es Miss Japón? Separen 'discriminación' de 'diferenciación'. Japón no es un país como Estados Unidos", dicen otros comentarios al respecto.

La historiadora Hiroe Yamashita compartió su opinión este miércoles en su perfil en X (antes Twitter) sobre la victoria de Shiino.

"La discriminación racial nunca debe ser tolerada, pero si vamos a competir por apariencia bajo el concepto de Miss Japón, personalmente creo que debería ser bajo un estándar de belleza japonesa. Contra el físico de Carolina Shiino, una japonesa de sangre pura no tiene ninguna posibilidad de ganar según los estándares de belleza modernos", comentó.

Mientras que hay otros usuarios que defienden el triunfo de Shiino. "¿Qué tiene de malo que una persona japonesa sea elegida Miss Japón?", comentaban algunos sobre el hecho de que la modelo fue nacionalizada, por lo tanto no estaría rompiendo ninguna regla del certamen.

"Hay muchos japoneses que no valoran Japón, así que, ¿qué hay de malo en el hecho de apreciar el país en el que ha vivido desde su infancia, naturalizarse y aceptar el desafío como japonesa y ganar Miss Japón?", publicó otro usuario.

Por su parte la modelo en su discurso de aceptación de la corona dijo que su triunfo "es como un sueño”.

“En el momento en el que oí mi nombre no podía parar de llorar", dijo Shiino en sus primeras declaraciones tras ser elegida Miss Japón, una victoria por la que está muy agradecida por hacerle sentir "plenamente reconocida como japonesa".

No es el primer triunfo polémico en un concurso de belleza en Japón

Esta no es la primera vez que la coronación de una japonesa en un certamen de belleza causa revuelo.

En la edición de 2015 de Miss Universo Japón la victoria de la modelo Ariana Miyamoto generó un debate similar. Miyamoto, de madre japonesa y padre afroamericano, generó sensación y polémica por su mestizaje, y fue objeto de acoso por ciertos colectivos del país, uno de los más racialmente homogéneos del mundo.

Otro caso fue el de Marybelen Sakamoto, nacida de padre peruano y madre japonesa. La mujer fue elegida en 2022 Miss Universo Japón entre diez finalistas.

Nacida en Tokio, graduada en la Universidad de Seisen y profesional en la industria de la comida, Marybelen cautivó al jurado por su espontaneidad.

“Nunca he ido a Perú, pero me he criado en una casa donde siempre se hablaba el español y donde mi papá cocinaba comida peruana. Mi madre es japonesa, muy correcta y estricta”, declaró a la prensa días después de obtener la corona.

Mientras la polémica continúa Ai Wada, organizadora del concurso Miss Japón, declaró a la BBC que los jueces habían elegido a Shiino como ganadora con "plena confianza".

"Habla y escribe en un japonés bonito y educado", dijo Wada. "Es más japonesa que nosotros".

Shiino comentó en Instagram el año pasado: "puede que no parezca japonesa", pero aclaró que en su mente "se había vuelto japonesa" porque había crecido en Japón.

