La organización japonesa contra las armas atómicas Nihon Hidankyo gana el Premio Nobel de la Paz

El Nobel de la Paz recayó este viernes en la organización japonesa Nihon Hidankyo, que reagrupa a sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, "por sus esfuerzos a favor de un mundo sin armas nucleares".

El grupo, fundado en 1956, es galardonado, además, "por haber demostrado, mediante testimonios, que las armas nucleares no deben volver a utilizarse nunca más", declaró el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Frydnes agregó que el galardón se concede en un momento en que “el tabú contra el uso de armas nucleares está bajo presión”. El premio "quiere honrar a todos los sobrevivientes que, a pesar del sufrimiento físico y de los dolorosos recuerdos, han elegido utilizar su costosa experiencia para cultivar la esperanza y el compromiso por la paz”.

El vocero de Hidankyo, Tomoyuki Mimaki, que estaba junto al ayuntamiento de Hiroshima para el anuncio, aplaudió y se emocionó al recibir la noticia. “¿Es realmente cierto? ¡Increíble!", gritó Mimaki.

"Nunca soñé que esto podría suceder", declaró emocionado en una rueda de prensa en Tokio.

Casi 80 años después de los bombardeos atómicos en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, los últimos supervivientes de la doble tragedia siguen luchando para perpetuar la memoria y por la prohibición del arma nuclear.

Los Nobel ya han reconocido los esfuerzos por erradicar las armas nucleares en el pasado. La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares lo obtuvo en 2017, y Joseph Rotblat y las Conferencias de Pugwash fueron premiados en 1995 por “sus esfuerzos para reducir el papel desempeñado por las armas nucleares en la policía internacional y, a largo plazo, eliminar este tipo de armas”.

La guerra en la Franja de Gaza "como Japón hace 80 años"

Mimaki consideró que la actual situación en la Franja de Gaza, escenario desde hace un año de una guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, es similar a la del Japón devastado por las bombas al final de la Segunda Guerra Mundial.

"En Gaza, (los padres) toman en sus brazos a niños ensangrentados. Es como en Japón hace 80 años", declaró.

"Se ha dicho que gracias a las armas nucleares, el mundo mantiene la paz. Pero las armas nucleares pueden ser utilizadas por terroristas", afirmó.

"Por ejemplo, si Rusia las usa contra Ucrania, o Israel contra Gaza, la cosa no terminará ahí. Los políticos deberían saber esas cosas", insistió.

Moscú ha hecho uso reiterado de la amenaza del arma nuclear para intentar disuadir a los países occidentales de apoyar a Ucrania, que enfrenta la invasión rusa desde febrero de 2022.

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, calificó el premio para Nihon Hidankyo de "sumamente significativo". Y para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el galardón representa un "poderoso mensaje".

" El espectro de Hiroshima y Nagasaki todavía se cierne sobre la humanidad. Esto hace que la acción de Nihon Hidankyo sea invaluable", afirmó en X.

Una guerra nuclear es una amenaza para la civilización

Alfred Nobel dejó escrito en su testamento que el premio de la Paz debería concederse a la “mayor o mejor labor en favor de la fraternidad entre naciones, por la abolición o la reducción de los ejércitos y por celebrar y promocionar conferencias de paz”.

El año pasado, el galardón recayó en la activista iraní encarcelada Narges Mohammadi por su defensa de los derechos de la mujer y la democracia y su lucha contra la pena de muerte. El comité explicó entonces que era también un reconocimiento a “los cientos y miles de personas” que se manifestaron “contra las políticas de discriminación y opresión contra las mujeres del régimen teocrático de Irán”.

El anuncio de este año se produjo en un contexto de conflictos devastadores que asolan el mundo, especialmente en Oriente Medio, Ucrania y Sudán.

“Está muy claro que las amenazas del uso de armas nucleares están ejerciendo presión sobre la importante norma internacional, el tabú de utilizar armas nucleares”, dijo Watne Frydnes en respuesta a la pregunta de si la retórica de Rusia acerca de este armamento durante su invasión de Ucrania había influido en la decisión.

El presidente del Comité Nobel apuntó que "las armas nucleares actuales tienen mucho mayor poder destructivo". "Una guerra nuclear destruiría nuestra civilización", alertó.

En enero, se contabilizaron 12,121 ojivas nucleares en el mundo, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz.

El premio será presentado en una ceremonia formal en Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte en 1896 del creador del premio. El de la Paz es el único que se otorga en Oslo, el resto en Estocolmo.

El premio va acompañado de una medalla de oro, un diploma y un cheque de un millón de dólares.

