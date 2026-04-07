Irán Estos son los 10 puntos que plantea Irán para poner fin a la guerra El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, informó que su plan surge tras considerar la propuesta estadounidense de 15 puntos. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní avaló el documento como una contrapropuesta formal para avanzar hacia un acuerdo de paz.

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El gobierno de Irán colocó sobre la mesa una propuesta de 10 puntos como base para negociar el fin del conflicto armado en la región, en respuesta a un plan previo de Estados Unidos, que había presentado inicialmente 15 puntos.

El ministro de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, informó este martes 7 de abril de 2026 que la postura iraní surge tras considerar la propuesta estadounidense, y fue avalada por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional como una contrapropuesta formal para avanzar hacia un acuerdo de paz.

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Como parte de su planteamiento, Teherán advirtió que suspenderá sus operaciones militares si cesan los ataques en su contra. Bajo este escenario, sus f uerzas armadas detendrían las acciones defensivas, abriendo una ventana para reducir la escalada del conflicto.

Además, Irán planteó que durante un periodo de dos semanas se permitiría el tránsito seguro por el estratégico Estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial.

Statement on behalf of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran: pic.twitter.com/cEtBNCLnWT — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2026



En paralelo, el presidente Donald Trump confirmó que acepta el esquema general de la propuesta iraní como punto de partida para negociar, pese a que previamente Washington había impulsado su propio plan de 15 puntos.

Tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe militar Asim Munir, el mandatario estadounidense también confirmó la suspensión de ataques contra Irán por dos semanas.

El cese, según explicó, sería de carácter bilateral y permitiría avanzar hacia un acuerdo definitivo, al considerar que ya se han cumplido objetivos militares clave y que existe progreso en varios puntos de desacuerdo.

🚨 President Donald J. Trump makes a statement on Iran: pic.twitter.com/9mqTayL0Q3 — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026



Las conversaciones entre Washington y Teherán se reanudarán el próximo 10 de abril en Islamabad, en lo que ya se denomina las "Charlas de Islamabad", organizadas con la mediación del Gobierno pakistaní.

Aunque aún no se ha definido si los encuentros serán presenciales o a distancia, ambas partes llegan con señales de apertura tras el intercambio de propuestas.

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Según lo expresado por ambas partes, la propuesta iraní de 10 puntos ha permitido acercar posiciones en varios de los temas más conflictivos. La pausa de dos semanas busca dar margen para afinar los detalles y concretar un acuerdo que apunte a una paz duradera en Medio Oriente.

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Estos son los 10 puntos que propone Irán

Aunque el documento completo no ha sido publicado oficialmente, reportes de medios internacionales y fuentes cercanas a las negociaciones señalan que la iniciativa incluye los siguientes ejes:

1 Un cese definitivo de la guerra, no solo una tregua temporal.

2 El levantamiento de sanciones económicas impuestas a Irán

3 Garantías de no agresión futura por parte de Estados Unidos e Israel

4 Reconocimiento del derecho de Irán a desarrollar energía nuclear con fines civiles

5. El retiro de fuerzas militares extranjeras de la región

6 Establecer condiciones para la seguridad en el Golfo Pérsico, incluido el tránsito marítimo.

7 posibles compensaciones por los daños derivados del conflicto

8 mecanismos para la reconstrucción de infraestructura afectada

9 Un enfoque regional que incluya la reducción de tensiones en otros frentes.

10 La creación de un marco integral de negociación, en lugar de acuerdos parciales.

¿Qué decía Estados Unidos en su plan de 15 puntos?

En paralelo, Estados Unidos había puesto sobre la mesa un esquema alternativo de negociación, descrito en reportes como un plan de 15 puntos que plantea condiciones distintas a las de Teherán. Entre los elementos centrales se encuentran:

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Restricciones más estrictas al programa nuclear iraní

Mecanismos de verificación internacional sobre instalaciones sensibles

Condiciones de seguridad que limiten la capacidad militar de Irán en la región

Garantías para la libre navegación en rutas estratégicas como el Golfo Pérsico

Acuerdos graduales en lugar de un pacto integral inmediato

Hasta ahora, ninguno de los dos gobiernos ha hecho públicos los documentos completos: mientras la propuesta estadounidense de 15 puntos solo se conoce a través de filtraciones y reportes indirectos, el plan iraní de 10 puntos ha sido anunciado sin que se revele su contenido íntegro.

