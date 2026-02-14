Juegos Olimpicos Escasez en San Valentín: se agotan condones en la villa olímpica de atletas en juegos de invierno Milán Cortina El día de San Valentín, en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, los organizadores prometieron un nuevo suministro de condones gratuitos para las villas olímpicas de atletas, tras haberse agotado durante la semana por demanda mayor a lo esperado.

El día de San Valentín, en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, los organizadores prometieron un nuevo suministro de condones gratuitos para los atletas en las villas olímpicas, tras haberse agotado durante la semana.

"Podemos confirmar que las existencias de preservativos en las villas olímpicas se agotaron temporalmente debido a una demanda superior a la prevista", declaró el sábado el comité organizador italiano en un comunicado. "Se están entregando suministros adicionales que se distribuirán en todas las villas entre hoy y el lunes".

Proporcionar condones a los atletas ha sido un regalo de los organizadores —y una fascinación constante para el mundo— durante décadas.

Mientras que en los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024 se proporcionaron 300,000 condones a más de 10,500 atletas, el stock original era mucho menor para estos Juegos Olímpicos de Invierno.

"Creo que se han utilizado 10,000 [condones], 2,800 atletas... ya se puede imaginar, como se suele decir", declaró el sábado el portavoz del Comité Olímpico Internacional, Mark Adams, con una sonrisa en su rostro.

"Esto demuestra claramente que el Día de San Valentín está en pleno apogeo en la villa olímpica".

Las noticias sobre la falta de condones en la primera semana de los Juegos siguieron a la ausencia de peluches de las mascotas oficiales, Milo y Tina, en los primeros días. Estos resultaron ser más populares de lo esperado en las tiendas oficiales de merchandising olímpico.

Los condones son tradicionalmente populares entre los atletas olímpicos, que se los llevan a casa como "una especie de regalo" para sus amigos, dijo el sábado la esquiadora alpina Mialitiana Clerc.

" No me sorprende tanto. Ya lo vi en Pekín", dijo Clerc, que también compitió por Madagascar hace cuatro años en los Juegos de Invierno en China. "Había algunas cajas con muchos condones en la entrada de cada edificio donde nos alojábamos en la villa".

"Todos los días, todo se acababa", recordó sobre Pekín en una conferencia de prensa del COI el sábado para promover su programa de becas que ayuda a cientos de atletas a entrenar y clasificarse para los Juegos Olímpicos.

"Ya sé que mucha gente utiliza algunos condones o simplemente los lleva para regalárselos a sus amigos fuera de los Juegos Olímpicos, porque es una especie de obsequio para ellos", dijo Clerc.

No debería haber más escasez en la sede olímpica hasta la ceremonia de clausura de los Juegos de Invierno, el 22 de febrero.

" Se repondrán continuamente hasta el final de los Juegos para garantizar su disponibilidad", dijo el comité organizador local.