Escapando de Irán: la historia de un académico que huyó por las montañas para eludir una larga condena

"En una noche oscura y fría me embarqué en un viaje. Cada hora de esa inolvidable noche, con cada camino que se abrió delante de mí por la dura ruta, me preguntaba si hay algún camino más intransitable que el prejuicio, la ignorancia, la tiranía y el aislamiento del resto del mundo".

"Finalmente tomé la decisión con la que había estado luchando durante mucho tiempo: la decisión de escapar... Aquellos en Irán que tienen un puño de hierro no me dejaron más opción que preparar mi maleta para mi viaje decisivo", escribe Ahmady, nacido en una familia kurda de Naqadeh, en la provincia iraní de Azerbaiyán Occidental, quien ahora se encuentra en Reino Unido.

Según afirma, sus investigaciones desvelaron problemas sociales y miserias como el "matrimonio temporal, matrimonio blanco (cohabitación), trabajo y abuso infantil", y mostraron la situación de grupos vulnerables como la comunidad LGBT , así como minorías y etnias no representadas en Irán. "Estos son temas que el sistema y los grupos de mentalidad estrecha todavía no tienen la tolerancia para tratar o siquiera considerar", dice en su testimonio.



Su página web, indica que publicó un primer libro en Estambul titulado "Otra mirada al este y al sureste de Turquía" ('Another Look at East and Southeast of Turkey', en inglés), que presenta como "una mirada etnográfica a 15 provincias de la región de Turquía dominada por los kurdos".