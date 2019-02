De top model a vivir en las calles de Barcelona: la penosa historia de Nastasia Urbano

Cada año iba a Barcelona a visitar a sus padres, aunque ella nació en Suiza. En uno de aquellos viajes conoció a su exmarido y ahí terminó su buen estrella. “Me dejó con lo puesto. Lo único bueno de esa relación han sido mis hijos, pero lo demás fue horrible. Todo lo pagaba con mi dinero. Al segundo día de conocerlo quiso que le comprara un BMW, y yo, como una tonta, le hice el cheque. Estaba enamorada. Si no confías en la persona de la que estás enamorada, ¿en quién confias? Pero él no. Él no me quería", lamenta según cita el diario.