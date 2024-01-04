Cambiar Ciudad
Qué buscaba Estado Islámico con el ataque terrorista en Irán que dejó decenas de muertos y cientos de heridos

Las autoridades iraníes aseguraron que los "perpetradores" del ataque serán detenidos por las fuerzas de seguridad e inteligencia y que quienes los apoyan "temerán la ira de la nación iraní".

Univision y Agencias
Video Dos explosiones en minutos de diferencia dejan más de 100 muertos en Irán

El Estado Islámico se atribuyó este jueves los dos ataques con bombas que dejaron decenas de muertos en Irán, durante una ceremonia en memoria de Qasem Soleimani, un general fallecido en el ataque de un dron estadounidense hace cuatro años.

En un comunicado difundido a través de sus canales de Telegram, EI señala que dos de sus miembros "se dirigieron hacia una gran concentración" cerca de la tumba de Soleimani en Kermán e "hicieron detonar sus cinturones explosivos", lo que provocó la muerte de 84 personas e hirió a 284, de acuerdo con la cifra ajustada por el jefe de los servicios de emergencia del país, Jafar Miadfar.

Estado Islámico identificó a los atacantes como Omar al-Mowahed y Seif-Allah al-Mujahed. La agencia estatal IRNA, citando a "una fuente informada", ya había indicado que la primera explosión estuvo provocada por un suicida, del que encontraron su cuerpo hecho trizas.

El gobierno iraní no reaccionó de manera inmediata al comunicado. Previamente, las autoridades iraníes aseguraron que los "perpetradores" del ataque serán detenidos por las fuerzas de seguridad e inteligencia y que quienes los apoyan "temerán la ira de la nación iraní".

El ataque terrorista, de dos explosiones con un intervalo de 15 minutos, se produjo cuando miles de personas participaban en la ceremonia por la muerte de Soleimani, que fue murió por un dron en Bagdad en 2020 por orden del entonces presidente de EEUU, Donald Trump.

Soleimani es venerado como héroe por los partidarios de la teocracia iraní y era considerado por EEUU como un enemigo mortal que ordenaba la muerte de militares estadounidenses en Irak.

¿Por qué el Estado Islámico atacó a Irán?

Expertos en grupo terroristas afirman que, al parecer, Estado Islámico está tratando de aprovechar el caos reinante en la región en medio de la guerra de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza.

Aaron Y. Zelin, experto del Washington Institute for Near East Policy, dijo que el grupo probablemente deseaba que Irán ataque a Israel, con lo que la guerra de Israel contra Hamas se convertiría en una conflagración regional más amplia que EI podría aprovechar.

“Este es el modus operandi del EI, especialmente porque fue un ataque con una gran cantidad de víctimas”, explicó Zelin. “Son un poco como el Guasón. Quieren que el mundo quede envuelto en llamas. No les importa cómo, siempre y cuando les beneficie”.

Tras el ataque, funcionarios del gobierno iraní indirectamente han estado culpando a Israel, mientras que en Kermán varias personas pisaban imágenes que tenían la bandera israelí y las palabras “Muerte a Israel” en farsi.

Un ataque planeado para causar múltiples víctimas

Tras el estallido de las bombas, las cercanías del lugar quedaron destrozadas. Faltaban trozos de asfalto en la calle, lo que sugiere que el artefacto estaba lleno de esquirlas para maximizar su letalidad. Otro lugar todavía tenía manchas de sangre.

“El momento en que me di vuelta y le dije a mi cuñada ‘Vayamos a la plaza’, estalló la bomba”, relató Mahdieh Sazmand, de 38 años, a The Associated Press desde su cama en el hospital de Kermán. “Si hubiésemos estado apenas 10 pasos más adelante, estaríamos justo en el lugar donde estalló la bomba”.

Previstos para el viernes, los funerales públicos de las víctimas "se han suspendido por decisión" de las autoridades y solo podrán participar en ellos los familiares, indicaron las autoridades de Kermán.

Estado Islámico ya se atribuyó un ataque en Irán en junio de 2017 contra el parlamento y el mausoleo del ayatolá Ruhola Jomeini que mató a por lo menos 18 personas e hirió a más de 50. El grupo se ha atribuido otros atentados también.

