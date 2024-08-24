Estado Islámico reivindica apuñalamiento que dejó tres muertos en festival de Alemania

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) se atribuyó la responsabilidad de un apuñalamiento múltiple en un festival en Solingen, Alemania, que dejó a tres personas muertas, según su sitio de noticias Amaq.

El grupo dijo que el atacante tenía como objetivo a cristianos y es un "soldado del Estado Islámico".

Ei dijo que el agresor llevó a cabo el ataque "para vengar a los musulmanes en Palestina y en todas partes".

Detienen a menor vinculado al ataque múltiple

Unidades especiales de la policía fueron desplegadas el sábado en búsqueda del atacante no identificado que apuñaló a varios de los asistentes del concurrido festival en el oeste de Alemania.

El agresor también dejó a otras ocho personas heridas, cuatro de ellas de gravedad.

Un joven de 15 años fue arrestado la madrugada del sábado. La policía dijo que era sospechoso de saber sobre el ataque planeado y no informar a las autoridades, pero que él no era el atacante.

Thorsten Fleiss, de la policía alemana, que fue el jefe de operaciones el viernes por la noche, dijo que la policía está llevando a cabo varias búsquedas e investigaciones en todo el estado federado de Renania del Norte-Westfalia que continuarán durante todo el día.

Dijo que es un “gran desafío” reunir las pruebas disponibles y los testimonios de los testigos para obtener una imagen general.

Fleiss también dijo que la policía encontró varios cuchillos, pero agregó que no podía confirmar si alguno de ellos había sido utilizado como arma por el perpetrador durante el ataque.

Markus Caspers, de la sección antiterrorista de la Fiscalía, dijo el sábado en una conferencia de prensa que las autoridades no han encontrado al autor.

Las autoridades de Solingen, donde se llevaba a cabo el festival por el 650 aniversario de la ciudad, se dijeron “horrorizadas” por el ataque.

"Todos queríamos celebrar juntos el aniversario de nuestra ciudad y ahora tenemos que lamentar muertes y heridos”, dijo el alcalde Tim Kurzbach en referencia a los heridos de gravedad.

“Me rompe el corazón que haya habido un ataque a nuestra ciudad. Tengo lágrimas en los ojos cuando pienso en las personas que perdimos. Rezo por las que están luchando por sus vidas”.

Revelan detalles de las víctimas de la agresión

Las tres personas que murieron fueron dos hombres de 67 y 56 años y una mujer de 56 años, dijeron las autoridades. La policía dijo que el atacante parecía haber apuntado deliberadamente a las gargantas de sus víctimas.

La policía advirtió a la gente que permaneciera alerta incluso cuando los simpatizantes comenzaron a dejar flores en el lugar. Las autoridades establecieron un portal en línea donde los testigos podían subir imágenes y cualquier otra información relevante al ataque.

Las iglesias de Solingen han abierto sus puertas para ofrecer un espacio de oración y atención pastoral de emergencia.

La ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, visitó Solingen el sábado por la tarde. Dijo que el gobierno haría todo lo posible para apoyar a la ciudad y a la gente de Solingen.

"No permitiremos que un ataque tan terrible divida a nuestra sociedad", afirmó junto al ministro presidente del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, y el ministro del Interior, Herbert Reul.

