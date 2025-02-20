El macabro hallazgo de los cuerpos de 70 cristianos que decapitaron dentro de una iglesia

Video Cavando a mano: nueve mineros logran salir inesperadamente de una mina de oro colapsada

Al menos 70 cuerpos de personas cristianas fueron encontrados decapitados en una iglesia de Kasanga, en República Democrática del Congo, que continúa devastado por la guerra.

Según publicó la Agencia de Prensa Africana, las víctimas fueron “atadas y decapitadas con cuchillos”.

Ningún grupo ha asumido hasta el momento la autoría de la masacre, aunque esta agencia reportó que "fuentes locales sospechan que las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo islamista de origen ugandés afiliado al Estado Islámico, así como grupos armados locales, son responsables de la masacre. Estos grupos han mantenido un clima de terror en la región durante varios meses".

El macabro hallazgo fue revelado inicialmente por Open Doors, una organización internacional que apoya a cristianos perseguidos en varios países.

En un comunicado, aseguró que, según fuentes de la organización en el terreno, presuntos militantes islamistas de las ADF irrumpieron en varias casas en la comunidad local de Mayba, donde capturaron a 20 personas la semana pasada.

El resto de habitantes se reunió entonces para tratar de liberarlos. Sin embargo, los autores rodearon el pueblo y se llevaron a otras 50 personas.

Los 70 secuestrados fueron llevados días después a una iglesia protestante en Kasanga, donde fueron asesinados.

Situación caótica tras décadas de guerra en el Congo

Según Open Doors, hasta este martes había familias que no habían podido enterrar a las víctimas por la inseguridad que reina en la zona, de donde muchos cristianos han huido para protegerse.

Muchas iglesias, escuelas y centros de salud cerraron sus puertas en los últimos días por la caótica situación existente.

"Horrorizado al enterarme de los 70 mártires cristianos decapitados por terroristas en una iglesia en Kasanga, República Democrática del Congo. Hungría se solidariza con los cristianos perseguidos, pero necesitamos más; el mundo necesita reconocer y actuar contra la persecución cristiana", tuiteó el Secretario de Estado húngaro para la Ayuda a los Cristianos Perseguidos, Tristan Azbej.

La República Democrática del Congo permanece en estado de guerra y conflicto por más de tres décadas, aunque la violencia aumentó recientemente tras la toma de algunas ciudades estratégicas por parte de grupos rebeldes.

ADF es uno de los grupos involucrado en la violencia, lo que motivó a que fuerzas ugandesas fueron desplegadas recientemente en el este del país para ayudar a las tropas congoleñas.