Así viví el Gran Apagón: crónica del día en que toda España se quedó a ciegas

Primero pensé que me habían saltado los plomos en casa. Luego escuché a los vecinos quejarse de que se había ido la electricidad. Se me había quedado el trabajo a medias y me dispuse a darme internet con los datos del móvil, pero tampoco funcionaba. Intenté avisarle a mi compañero y no me salían los mensajes de WhatsApp. Tragué en seco cuando comprobé que no podía ni siquiera hacer una llamada telefónica. Estaba completamente incomunicada y entonces comprendí que había ocurrido algo grave.