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¿Por qué habrá toque de queda en Ecuador? Te decimos hasta cuándo estará

Te contamos la razón del toque de queda y qué pasa si se desacata la orden

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Por:N+ Univision
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Video Daniel Noboa explica qué significa para Ecuador el Escudo de las Américas

Este domingo 15 de marzo del 2026, se llevará a cabo un toque de queda en Ecuador a las 23:00 horas local y terminará a las 5:00 de la mañana del día siguiente por los altos índices de violencia.

Las provincias donde se dará son Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, cuatro de las 24 que hay en Ecuador, y durará hasta el fin del mes de marzo.

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¿Qué se prohíbe y qué pasa si desacato la orden?

En el toque de queda de Ecuador, está prohibido que las personas se movilicen fuera de sus casas, así como personal de salud y seguridad, en las provincias ya mencionadas y en los horarios.

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En el caso de que no se cumplan las medidas, se enfrentarán a sanciones de hasta tres años de prisión, por incumplimiento de decisiones legítimas.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la medida el pasado 2 de marzo, donde remarcó que la “nación exige seguridad y vivir en paz” e hizo énfasis en que por esa razón ese mes lucharían con los aliados en operaciones militares y policiales.

Video Firman alianza antidrogas en Cumbre Escudo de las Américas en Doral, Florida

Igual, el mandatario dijo que con el toque de queda se establecerá el marco de la guerra contra el narcotráfico, la cual ya ha comenzado con la ayuda de Estados Unidos.

“Seguiremos luchando contra la gente que aterroriza nuestros barrios y a nuestras familias”, mencionó.

De igual manera, Ecuador ha vivido desde el año 2024 en un estado de conflicto armado interno, en el cual aumentó la lucha contra el narcotráfico.

Video Daniel Noboa habla de la ausencia de México, Colombia y Venezuela en cumbre Escudo de las Américas

Noboa acusa a Rafael Correa de regalar el país a los narcos

Este domingo 15 de marzo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó al exgobernador Rafael Correa de haber “regalado el país a los narcos”.

“El país se lo regalaste tú a los narcos, y lo estamos recuperando. Te queda poco”, expresó.

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Esta respuesta ocurre después de que Correa lo llamara “sinvergüenza” y que señalara que Noboa “entregó el país a los intereses de Estados Unidos”, después de que firmara un acuerdo comercial con la nación, en el cual se eliminaba la sobretasa arancelaria que afectaba los productos ecuatorianos y que beneficia el 52 % de sus exportaciones que no vienen del petróleo.

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