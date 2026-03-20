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Descubren ubicación del portaaviones francés Charles de Gaulle porque marino usó app para correr.

Te contamos cómo fue posible que esta aplicación revelara la ubicación del portaaviones y por qué está en el mar Mediterráneo.

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Por:N+ Univision
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La posición geográfica del único portaaviones francés, Charles de Gaulle, quedó descubierta luego de que un marino usara una aplicación fitness para correr en la cubierta.

Cabe destacar que Francia había enviado este portaaviones para defender el Mediterráneo tras el conflicto entre Estados Unidos e Irán. A continuación te contamos cómo fue posible que, mediante una app, descubrieran la ubicación del mismo.

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¿Qué ocurrió?

De acuerdo con el diario francés Le Monde, el marino descargó la aplicación para hacer ejercicio y que pudiera tener un registro de lo que hacía mediante su celular; sin embargo, esta misma terminó mostrando la ubicación del portaaviones Charles de Gaulle en el mar Mediterráneo. Cabe mencionar que estas coordenadas no son complicadas de encontrarse en la web y que esta falla por parte de la seguridad de la app sigue sin resolverse.

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ALM

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