Noticias Descubren ubicación del portaaviones francés Charles de Gaulle porque marino usó app para correr. Te contamos cómo fue posible que esta aplicación revelara la ubicación del portaaviones y por qué está en el mar Mediterráneo.

Video Trump pide a Israel detener los bombardeos contra instalaciones energéticas de Irán

La posición geográfica del único portaaviones francés, Charles de Gaulle, quedó descubierta luego de que un marino usara una aplicación fitness para correr en la cubierta.

Cabe destacar que Francia había enviado este portaaviones para defender el Mediterráneo tras el conflicto entre Estados Unidos e Irán. A continuación te contamos cómo fue posible que, mediante una app, descubrieran la ubicación del mismo.

PUBLICIDAD

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con el diario francés Le Monde, el marino descargó la aplicación para hacer ejercicio y que pudiera tener un registro de lo que hacía mediante su celular; sin embargo, esta misma terminó mostrando la ubicación del portaaviones Charles de Gaulle en el mar Mediterráneo. Cabe mencionar que estas coordenadas no son complicadas de encontrarse en la web y que esta falla por parte de la seguridad de la app sigue sin resolverse.

Papel de Francia en la guerra de Estados Unidos contra Irán

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha señalado que realmente no se podrá liberar a Irán con solo “bombardeos”. Al igual que expresó que Francia solo participaría en este conflicto con acciones defensivas y que buscaría que se abriera el estrecho de Ormuz.

Video Guerra Medio Oriente: EEUU solicita pide 200 mil millones de dólares para financiar la ofensiva contra Irán

Marina francesa aborda petrolero en mar Mediterráneo

Este viernes 20 de marzo, la marina francesa interceptó y abordó un petrolero en el mar Mediterráneo sospechoso de ser parte de una flota que Rusia usa para evitar sanciones internacionales.

Los documentos que se hallaron confirmaron que procedía de un puerto ruso de Múrmansk, en el cual se hicieron más comparaciones y fue remitido a un fiscal en el puerto de Marsella.

Macron dijo que esos buques violan las sanciones internacionales y el derecho del mar; estos buscan obtener beneficios y financiar el “esfuerzo bélico de Rusia”.

Video Precio de la gasolina en Estados Unidos sube a $3.72 por tensión en Medio Oriente

Nuevo portaaviones de Francia

Macron anunció su nuevo portaaviones llamado La France Libre, este sustituiría al Charles de Gaulle y sería el mayor buque de guerra de Europa con 310 metros de longitud.