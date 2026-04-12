Petróleo Crecen los precios de los vuelos y se reducen rutas por la volatilidad del petróleo en medio de tensiones en Medio Oriente En las últimas semanas, el precio del petróleo ha registrado fuertes oscilaciones: llegó a superar los 119 dólares por barril, después cayó por debajo de los 95 dólares tras un anuncio de alto al fuego temporal.

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Los pasajeros de todo el mundo están enfrentando boletos más caros, mayores cargos adicionales y menos opciones de vuelo debido a la fuerte volatilidad en los precios del petróleo y del combustible de aviación, impulsada por la guerra en Medio Oriente y las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el suministro global de crudo.

En las últimas semanas, el precio del petróleo ha registrado fuertes oscilaciones: llegó a superar los 119 dólares por barril, después cayó por debajo de los 95 dólares tras un anuncio de alto al f uego temporal y la reapertura parcial del estrecho, pero volvió a acercarse a los 100 dólares ante la incertidumbre sobre la estabilidad del acuerdo y la persistencia del conflicto en la región.

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Este comportamiento errático también ha impactado directamente al combustible de aviación, cuyo precio promedio global se ha duplicado en pocos meses, pasando de alrededor de 99 dólares por barril a cerca de 209 dólares, de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Ante este panorama, las aerolíneas han comenzado a trasladar el incremento de costos a los usuarios mediante alzas en tarifas y la creación o ampliación de cargos adicionales.

Compañías como Delta, United, American Airlines, Southwest y JetBlue han incrementado los costos por equipaje documentado, mientras que otras han comenzado a segmentar aún más sus servicios, incluso en cabinas premium, donde beneficios como la selección de asiento o la posibilidad de reembolso ahora pueden implicar pagos extra.

American Airlines, por ejemplo, anunció que los pasajeros de clase económica básica deberán pagar un cargo adicional para elegir asiento y enfrentarán nuevas restricciones en el abordaje, incluso si pertenecen a programas de lealtad. En el ámbito internacional, aerolíneas como Cathay Pacific han incrementado recargos por combustible, Air India ha añadido cargos adicionales a varios de sus vuelos, y compañías como Emirates, Lufthansa y KLM han ajustado sus tarifas para adaptarse al nuevo entorno de precios.

De acuerdo con estimaciones del sector, el impacto económico es significativo: Delta calcula que el aumento del combustible podría representar hasta 2,000 millones de dólares adicionales en gastos durante un solo trimestre, mientras que United Airlines advierte que la carga anual podría alcanzar los 11,000 millones de dólares, una cifra superior a sus utilidades récord en el mejor año de la compañía.

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Reducción de vuelos y ajustes operativos en distintas regiones

Además de los incrementos en tarifas, las aerolíneas están recortando su capacidad operativa para contener pérdidas. Se estima que los horarios globales de vuelo han disminuido alrededor de 5% en comparación con planes previos, con los mayores ajustes concentrados en Medio Oriente aunque también se observan reducciones en Europa, Asia y Norteamérica.

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United Airlines ha recortado cerca del 5% de sus vuelos previstos en el corto plazo, eliminando rutas menos rentables y suspendiendo temporalmente algunos servicios internacionales, especialmente en horarios nocturnos o en días de menor demanda. Delta, por su parte, ha decidido frenar sus planes de expansión, lo que implica aproximadamente un 3.5% menos de asientos de los previstos originalmente para el verano.