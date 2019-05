Corte ordena reanudar tratamientos para un hombre en estado vegetal tras una batalla legal entre sus familiares y el gobierno francés

La historia de Vincent Lambert

El caso fue objeto de fallos judiciales que llegaron hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien confirmó la decisión de un tribunal francés de permitir que el señor Lambert pierda el soporte que lo mantiene con vida. Sin embargo, los médicos en ese momento no llevaron a cabo la acción.

Una tragedia que divide a la familia

Este lunes el mandatario francés escribió un mensaje en Facebook en donde comentó que "no le corresponde a él suspender la decisión que fue tomada entre sus médicos y su esposa, que es su tutora legal" .

"Roguemos por cuantos viven en estado de grave enfermedad. Custodiemos siempre la vida, don de Dios, desde el inicio hasta su fin natural. No cedamos a la cultura del descarte", escribió el papa argentino en sus cuentas de Twitter en seis idiomas.



Rachel, esposa de Lambert y cinco de sus hermanos y un sobrino han comentado a los medios franceses que Vincent no hubiera querido ser mantenido con vida a través de máquinas por lo que han luchado desde hace varios años para desconectarlo tras haber denunciando la utilización de terapias que no curan al paciente y que solo prolongan su vida. Sin embargo Lambert no dejó algún tipo de escrito.