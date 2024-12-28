Cambiar Ciudad
Accidentes Aéreos

Al menos 85 muertos al incendiarse avión que derrapó en la pista de un aeropuerto de Corea del Sur

El avión con un tren de aterrizaje defectuoso se salió de la pista, chocó contra una barrera y se incendió el domingo en un aeropuerto al sur de Corea del Sur, según la oficina de emergencias y los medios locales.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Accidente aéreo en Kazajistán: gobierno de Azerbaiyán afirma que hubo "interferencia externa"

Las autoridades de emergencias de Corea del Sur informaron de que al menos 85 personas murieron después de que un avión se incendiara durante el aterrizaje en un aeropuerto del sur del país.

Las llamas envolvieron al avión que transportaba a 181 personas cuando se salió de la pista justo después de aterrizar y chocar contra la barrera. La oficina de emergencias del país dijo que el tren de aterrizaje parecía haber fallado.

Hacia la medianoche del sábado (hora del este de EEUU) la Agencia Nacional de Bomberos había informado que 85 personas a bordo habían sido encontradas muertas como resultado del incidente y que seguían trabajando en la búsqueda de posibles sobrevivientes, por lo que la cifra podría aumentar en las próximas horas.

¿Cómo sucedió el accidente?

El avión, con un tren de aterrizaje defectuoso, se salió de la pista, chocó contra una barrera y se incendió el domingo en un aeropuerto al sur de Corea del Sur, según la oficina de emergencias y los medios locales.

Las imágenes del accidente transmitidas por la televisión YTN mostraron al avión de Jeju Air deslizándose por la pista de aterrizaje, aparentemente con el tren de aterrizaje todavía cerrado, y chocando de frente contra un muro de hormigón en las afueras de la instalación. El Ministerio de Transporte dijo que el incidente ocurrió a las 9:03 a.m. hora local.

Los funcionarios de emergencia dijeron que estaban examinando la causa exacta del incendio.

"Había 175 pasajeros y seis tripulantes a bordo del avión que se accidentó en el aeropuerto de Muan", indicó la agencia Yonhap.

Las estaciones de televisión locales transmitieron imágenes que mostraban espesas columnas de humo negro saliendo del avión envuelto en llamas.

La crisis política que vive Corea del Sur

El incidente se produjo en un momento en que Corea del Sur está sumida en una enorme crisis política provocada por la sorprendente imposición de la ley marcial por parte del presidente Yoon Suk Yeol y su consiguiente destitución.

El viernes pasado, los legisladores surcoreanos destituyeron al presidente en funciones Han Duck-soo y suspendieron sus funciones, lo que hizo que el viceprimer ministro Choi Sang-mok asumiera el cargo.

Choi ordenó a los funcionarios que emplearan todos los recursos disponibles para rescatar a los pasajeros y la tripulación, según la agencia de noticias Yonhap.

La oficina de Yoon dijo que su secretario jefe, Chung Jin-suk, presidirá una reunión de emergencia entre el personal presidencial de alto rango más tarde el domingo para discutir el accidente.

