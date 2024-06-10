Cambiar Ciudad
Hamas

Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por primera vez una resolución para un alto al fuego entre Israel y Hamas

El proyecto de resolución insta a Hamas e Israel a "aplicar plenamente sus términos sin demora y sin condiciones".

Univision y Agencias
Por:Univision y Agencias
En un minuto: Renuncia un miembro del gabinete de guerra de Israel por diferencias con Netanyahu

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes por primera vez una resolución que acoge favorablemente una propuesta de alto el fuego entre Israel y Hamas.

La votación fue 14 votos a favor, 0 en contra, mientras que Rusia se abstuvo.

No está claro que Israel o Hamas vayan a aceptar la propuesta ni que esto implique el final de la guerra.

Mundo

"Israel ha aceptado esta propuesta y el Consejo de Seguridad tiene la oportunidad de hablar con una sola voz y pedir a Hamas que haga lo mismo", agregó.

"Hacerlo ayudaría a salvar vidas y el sufrimiento de los civiles en Gaza, así como de los rehenes y sus familias", dijo Evans.

Un cese al fuego buscado durante meses

Desde el ataque sin precedentes de Hamas el 7 de octubre y la respuesta israelí en Gaza, el Consejo de Seguridad de la ONU ha luchado por expresarse de forma unida sobre el conflicto.

Tras dos resoluciones centradas sobre todo en la ayuda humanitaria , a fines de marzo finalmente exigió un "cese el fuego inmediato" durante el Ramadán, con la abstención de Estados Unidos.

Esta la cuarta resolución aprobada en el Consejo de Seguridad relativa a la guerra en Gaza, aunque las tres anteriores han quedado sin efectos al negarse Israel a detener la guerra en el territorio palestino, una guerra que se ha cobrado ya más de 37,000 muertos en los ocho meses del conflicto.

La última versión del texto que fue votada este lunes y a AFP tuvo acceso, "saluda" una propuesta de tregua anunciada el 31 de mayo por el presidente estadounidense Joe Biden.

A través de las redes sociales, Reino Unidos compartió el momento de la votación de este lunes.

La postura de Israel y de Hamas ante la resolución propuesta por EEUU

El embajador adjunto de EEUU, Robert Wood, declaró a la prensa el lunes que Estados Unidos quería que los 15 miembros del Consejo de Seguridad apoyaran lo que describió como "la mejor oportunidad, la más realista, para poner fin, al menos temporalmente, a esta guerra".

Sigue sin saberse si Israel y Hamas están de acuerdo con el plan de alto el fuego en tres fases, pero el fuerte apoyo de la resolución en el órgano más poderoso de la ONU aumenta la presión sobre ambas partes para que aprueben la propuesta.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que Biden solo presentó partes de la propuesta y ha insistido en que no es posible hablar de un alto el fuego permanente antes de desmantelar las capacidades militares y de gobierno de Hamas.

Mientras que los líderes de Hamas y la Yihad Islámica Palestina se reunieron el lunes en Qatar para debatir la propuesta de acuerdo de alto el fuego y, en un comunicado posterior, afirmaron que cualquier acuerdo debe conducir a un alto el fuego permanente, la retirada total de Israel de la Franja de Gaza, el fin del asedio israelí a Gaza, la reconstrucción y "un acuerdo serio de intercambio" entre los rehenes de Gaza y los palestinos detenidos en cárceles israelíes.
