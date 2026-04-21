mundo Cómo un hospital veterinario de París ha atendido a miles de animales silvestres para que vuelvan a su hábitat Un hospital de fauna silvestre situado en un suburbio al sureste de París atiende a animales heridos, enfermos y huérfanos que, a menudo, se ven afectados por la actividad humana y la urbanización. La semana pasada, se rescató a un cachorro de zorro tras encontrarlo solo en un jardín.

Video Servicio de control animal

Un hospital de fauna silvestre situado en un suburbio al sureste de París es un lugar donde no hay mimos, pero sí mucho cuidado. Ayuda a los animales heridos, enfermos y huérfanos —a menudo víctimas de la actividad humana y de la creciente urbanización— a recuperarse para que puedan regresar a su hábitat natural.

La semana pasada, encontraron a una cachorra de zorro sola en un jardín en las afueras de la ciudad, sin señales de su madre cerca. Ahora, un equipo de voluntarios la cuida las 24 horas del día.

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"Nos aseguraremos de que coma bien", dijo el cuidador de animales Valentin Delon. "Si no es así, tal vez le demos biberones de refuerzo para asegurarnos de que gane suficiente peso".

Durante el último año, el Hospital Veterinario de Fauna Silvestre de Maisons-Alfort ha acogido a más de 10,400 animales silvestres, entre los que se incluyen una gran variedad de aves y mamíferos europeos, como zorros, ciervos y erizos.

Al igual que la pequeña cría de pelaje marrón, estos animales pueden conquistar fácilmente el corazón de un cuidador, pero crear vínculos con los humanos no es una opción cuando el objetivo es, en última instancia, devolverlos a la naturaleza.

El cuidado de una cría de zorro en estado delicado

La cría de zorro fue encontrada por unos vecinos que tienen perros de caza. Se calcula que tiene unas dos semanas de edad, por lo que era demasiado pequeña para sobrevivir por sí sola.

En el hospital de Maisons-Alfort, la veterinaria Julie Piazza la examinó minuciosamente y, salvo por una herida leve —posiblemente causada por la mordedura de un animal salvaje o de un perro—, se comprobó que gozaba de buena salud.

La cría fue alimentada con leche artificial —un producto que imita la composición de la leche animal— y, debido a ello, tenía el abdomen hinchado, explicó Piazza.

"Es algo común en una cría que ha sufrido una alteración en su dieta", añadió.

Una vez recuperados, los animales son trasladados a recintos al aire libre y aviarios para prepararlos para su reintroducción en su entorno natural.

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Delon, la cuidadora, dice que se debe evitar "cualquier tipo de impronta" —medidas que vinculan a los animales con su cuidador a largo plazo—.

"Por eso no los abrazamos, no les hablamos", dijo. "En realidad hay que mantener una distancia por su propio bien al final, para que puedan ser liberados más adelante".

Como solo es una cría, una vez que crezca lo suficiente, la cachorra de zorro será trasladada primero a un centro de rehabilitación y colocada con otros zorros en un recinto.

"No podemos simplemente liberarla en la naturaleza así como así", dijo Delon. "Realmente necesita ir primero a un recinto, y luego, gradualmente, abriremos la puerta para que pueda entrar y salir mientras sigue siendo alimentada. Luego reduciremos gradualmente la comida, y así es como logramos una liberación verdaderamente gradual".

Los ejemplares jóvenes son especialmente vulnerables

El hospital gestionado por el grupo Faune Alfort es el único centro de la zona metropolitana de París que atiende a una amplia variedad de especies silvestres. Alrededor del 86 % de sus pacientes son aves.

La semana pasada, hubo un cisne con un ala rota, erizos heridos, docenas de patitos, que a menudo se encuentran en balcones y otros lugares sin sus padres, y muchas palomas, a las que se trata con el mismo cuidado que a las aves más raras.

Bañan a unos patitos en el Hospital Veterinario de Fauna Silvestre de Maisons-Alfort, en las afueras de París, el 17 de abril de 2026. Imagen Christophe Ena/AP

Elisa Mora, jefa de comunicaciones de Faune Alfort, una organización sin fines de lucro que administra el hospital de Maisons-Alfort, dijo que el verano pasado se registró un récord de 200 admisiones en un solo día. El hospital se financia principalmente con donaciones de particulares y organizaciones benéficas, y depende de voluntarios para ayudar a alimentar y cuidar a los animales.

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De abril a septiembre es el "período juvenil en el que los animales silvestres se reproducen" y las admisiones alcanzan su punto máximo, dijo Mora.

"Los animales silvestres ya son vulnerables, pero los juveniles lo son aún más", dijo. Aquellos que están demasiado gravemente heridos o que no pueden regresar a la naturaleza deben ser sacrificados.

Respuesta al impacto humano

La gran mayoría de los animales que llegan al hospital —entre el 60% y el 80% de los ingresos— son víctimas de atropellos, animales atrapados en alambre de púas o heridos por personas que utilizan herramientas de jardinería o maquinaria agrícola, entre otras causas.

El veterinario Jean-François Courreau fundó Faune Alfort en 1987, inspirado por estudiantes deseosos de tratar mejor a los animales silvestres. Seis años más tarde, la idea se convirtió en un hospital propiamente dicho, ubicado en la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort, fundada en el siglo XVIII.

"Es difícil quedarse de brazos cruzados ante un animal en peligro sin poder hacer nada", dijo Courreau, y agregó que es su deber ayudar como veterinario.