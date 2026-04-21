mundo Cerveza y helado gratis para los aficionados pagado por un futbolista bosnio que acudirá al Mundial 2026 El delantero del VFB Stuttgart Ermedin Demirović prometió cervezas para toda la ciudad alemana si lograba clasificarse para el Mundial 2026 con Bosnia-Herzegovina. Después de que Demirović y su selección nacional sorprendieran a Italia y se clasificaran, ahora está organizando bebidas y helados para los niños como agradecimiento a los aficionados que lo han apoyado a nivel de club.

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Cerveza y helado gratis para todos los aficionados al fútbol alemanes, ahora que un delantero de la selección bosnia se clasificó para el Mundial.

El delantero del Stuttgart Ermedin Demirović prometió invitar a toda la ciudad a una ronda de bebidas si lograba clasificarse para el Mundial con Bosnia y Herzegovina.

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Y después de que Demirović y su selección nacional sorprendieran a Italia y se clasificaran, ahora está organizando las bebidas —y helados para los niños— como agradecimiento a los aficionados que lo han apoyado a nivel de club.

"Participar en el Mundial con la selección de Bosnia significa muchísimo para mí y este verano se cumplirá un gran sueño", escribió Demirović en Instagram el martes. "Antes de los partidos de la repesca, prometí que habría bebidas para los aficionados del VfB (Stuttgart) si realmente llegaba al Mundial. Ahora quiero cumplir esa promesa".

Demirović dijo que repartirá la cerveza personalmente durante una hora la próxima semana en un festival de primavera en la ciudad. También está organizando un camión de helados para los niños en una sesión de entrenamiento del Stuttgart y hará una donación a la fundación benéfica del club.

Demirović dijo el mes pasado que él mismo no bebe alcohol porque "va en contra de mi estilo de vida", según comentarios difundidos por la cadena alemana SWR el mes pasado. "Pero no quiero ser un aguafiestas para aquellos a quienes sí les gusta beberlo".