Noelia Castillo Ramos Noelia Castillo Ramos murió por eutanasia: en sus últimos momentos de vida tuvo esta emotiva sorpresa La joven española falleció a los 25 años por muerte asistida. Así fueron sus últimos momentos de vida.

Video Noelia Castillo Ramos murió por eutanasia y su abuelita le hizo conmovedora promesa

Noelia Castillo Ramos murió a los 25 años la tarde de este 26 de marzo por eutanasia, después de más de un año de espera para que la justicia se la aprobara.

La joven pasó emotivos momentos en sus últimas horas de vida y tuvo una última sorpresa antes de perder la vida.

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Según reportes de Beatriz Osa para el programa Y ahora Sonsoles, Noelia tuvo una "sorpresa final" que fue "muy emocionante": llegó su abuela.

"Está aquí su madre, están sus dos hermanas, está su padre y una sorpresa final que ha sido muy emotiva, doy fe porque ha estado presente en el momento en el que su madre le decía a Noelia que finalmente, como ella también quería estar aquí, su abuela materna está", relató el pasado 27 de marzo.

"Acaba de llegar su Yaya, Carmen, como ella le llama, ha sido muy emocionante este momento en el interior de la habitación

Mamá de Noelia Castillo Ramos seguía esperando un "milagro"

La periodista española reportó que la madre de Noelia Castillo Ramos todavía esperaba el milagro de que su hija cambiara de opinión sobre su eutanasia.

"A Noelia la he visto tranquila, muy tranquila... incluso más tranquila que estos días de atrás; estaba escribiendo sus últimas voluntades, firme en su decisión, muy tranquila ante la presencia de su madre, que, sin embargo, seguía esperando ese milagro".

En la habitación también se encontraban las dos hermanas y el padre de Noelia Castillo Ramos, según Osa.

La familia de la joven tuvo que salir del lugar a las 5:30 en punto, media hora antes de que le practicaran la eutanasia. Esperaron a la noticia del fallecimiento en "una planta superior".

Abuelita de Noelia Castillo le hizo una promesa

Noelia Castillo tuvo una conversación con su abuela y, además de confirmarle que ya sabía sobre su decisión de practicarse la eutanasia, su 'Yaya' le hizo una sentida promesa.

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“Corazón, la yaya lo sabe todo, todo, todo, todo, y estoy contigo”, le dijo mientras la abrazaba con fuerza y le acariciaba la espalda.

“Sabes que una vez ya lo hablamos, que algún día nos veremos juntitas. Estaremos juntitas. Te quiero, mi niña”, le comentó.

¿Qué le pasó a Noelia Castillo Ramos?

Noelia fue víctima de abusos sexuales en tres ocasiones, la última, a manos de “tres chicos”. Días después, ella se aventó de un quinto piso para quitarse la vida, pero no lo logró.