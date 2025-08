Bombardeo mata a 14 personas en la ciudad rusa de Belgorod tras masivo ataque a Ucrania

No fue el primer ataque sobre Belgorod pero sí el más violento hasta la fecha

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que identificó las municiones utilizadas en el ataque como cohetes Vampire de fabricación checa y misiles Olkha equipados con ojivas de municiones en racimo. No proporcionó información adicional y la agencia de noticias The Associated Press no pudo verificar sus afirmaciones.