Avión Aviones de combate escoltan vuelos hacia Montreal, Canadá, tras ‘incidente de seguridad’ Dos vuelos internacionales con destino a Montreal, Canadá, sufrieron un “incidente de seguridad”, lo que provocó que aviones de combate escoltaran a las aeronaves. Las autoridades canadienses informaron que al aterrizar dos hombres fueron arrestados Esto es lo que se sabe.

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Dos vuelos internacionales con destino a Montreal, Canadá, sufrieron un “incidente de seguridad”, lo que provocó que aviones de combate escoltaran a las aeronaves y movilización policial en el aeropuerto internacional de Trudeau.

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) informó sobre el despliegue de aviones caza tipo CF-18 y F-16, así como aviones cisterna de reabastecimiento KC-135; estuvieron atentos al aterrizaje de un avión comercial en su destino.

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El portavoz de la Fuerza Policial de Quebec informó que, al aterrizar, elementos detuvieron a dos pasajeros del sexo masculino de 20 y 30 años, y que serían interrogados por los investigadores.

“Podrían enfrentar cargos relacionados con fraude”, dijo la portavoz Béatrice Dorsainville al medio canadiense CTV News.

Sin embargo, la policía no ha facilitado mayores detalles.

Por su parte, NAV Canadá, responsable de la gestión del sistema de navegación aérea civil de ese país, informó que el flujo de tráfico del Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau (YUL) se había visto afectado por la investigación en curso.

“Nuestro equipo está gestionando el traslado de las aeronaves de forma segura y con la mayor rapidez posible”, indicó.

The flow of traffic at YUL has now returned to normal levels and the NAV CANADA team is continuing to keep everyone moving safely and efficiently. Passengers should check the status of their flight with their airline. — NAV CANADA (@navcanada) March 19, 2026

Horas después, NAV informó que el tráfico en el aeropuerto Trudeau había vuelto a la normalidad y que se encontraban trabajando para que los viajeros continuaran desplazándose de forma segura y eficiente.

TLS

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