EEUU y Reino Unido atacan objetivos hutíes en Yemen y los rebeldes respaldados por Irán prometen represalias

Estados Unidos y Reino Unido atacaron el sábado 36 objetivos hutíes en Yemen, en una segunda ola de ataques para incapacitar aún más a los grupos respaldados por Irán que han atacado de forma implacable intereses estadounidenses e internacionales desde que estalló la guerra entre Israel y el grupo militante Hamas. Sin embargo , Washington volvió a evitar ataques directos a Irán, en un esfuerzo de encontrar el equilibrio entre una respuesta contundente e intensificar el conflicto.

El Comando Central estadounidense informó de otro ataque el domingo “en autodefensa contra un misil de crucero antibuques hutí preparado para lanzar contra barcos en el Mar Rojo”, según una publicación en X, antes Twitter.

“Las fuerzas estadounidenses identificaron el misil de crucero en zonas de Yemen controladas por hutíes y determinaron que suponía una amenaza inminente para barcos de la Marina estadounidense y buques mercantes en la región. Esta acción protegerá la libertad de navegación y hará las aguas internacionales más seguras para la barcos de la Marina estadounidense y buques mercantes”, añadió el texto.

Los ataques del sábado contra los hutíes fueron lanzados por buques de guerra estadounidenses y aviones de combate tanto británicos como estadounidenses. Se registraron tras un bombardeo en Irak y Siria el viernes que tenía como objetivo otras milicias respaldadas por Irán y la Guardia Revolucionaria iraní, en represalia por el ataque con drones que cobró la vida de tres soldados estadounidenses en Jordania el pasado fin de semana.

Los objetivos hutíes estaban en 13 lugares diferentes y fueron atacados por aviones de combate estadounidenses F/A-18 desde el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y por los destructores de la Marina USS Gravely y USS Carney que disparaban misiles Tomahawk desde el Mar Rojo, indicaron funcionarios de Estados Unidos a The Associated Press. No estaban autorizados a hablar públicamente sobre la operación militar y hablaron bajo condición de anonimato.



Estados Unidos advirtió que su respuesta tras la muerte de los soldados en la base Torre 22 en Jordania el pasado domingo no se limitará a una noche, un objetivo o un grupo. Pero los hutíes han realizado casi a diario ataques con misiles o drones contra barcos comerciales y militares que transitan por el Mar Rojo y el Golfo de Adén y han dejado claro que no tienen intención de desescalar su campaña. De momento no queda claro si los ataques aliados los disuadirán. De hecho, este domingo, los rebeldes de Yemen prometieron represalias por los bombardeos de EEUU y Reino Unido.

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo en un comunicado que la acción militar, con el apoyo de Australia, Bahréin, Canadá, Dinamarca, los Países Bajos y Nueva Zelanda, “envía un mensaje claro a los hutíes de que seguirán lidiando con las consecuencias si no ponen fin a sus ataques ilegales contra buques de guerra y de transporte marítimo internacionales”.

“No dudaremos en defender vidas y el libre flujo del comercio en una de las vías fluviales más cruciales del mundo”, ñadió.

El Departamento de Defensa indicó que los ataques tuvieron como objetivo sitios relacionados con las instalaciones hutíes subterráneas para almacenamiento de armas, sistemas y lanzadores de misiles, sistemas de defensa aérea y radares.

Los ataques del sábado marcaron la tercera vez que Estados Unidos y Reino Unido llevan a cabo una operación conjunta a gran escala contra lanzamisiles, sitios de radar y drones hutíes. Los ataques en Yemen pretenden dejar en claro a Irán que Washington responsabiliza a Teherán de armar, financiar y entrenar a las milicias detrás de los ataques en todo el Medio Oriente contra intereses estadounidenses e internacionales durante los últimos meses, incluso en Irak y Siria, perpetrados por rebeldes en Yemen.

Un video compartido en línea por personas en Saná, la capital de Yemen, incluía el sonido de explosiones y mostró al menos una explosión iluminando el cielo nocturno. Los residentes describieron que las explosiones ocurrieron alrededor de edificios asociados con el complejo presidencial yemení. La agencia de noticias estatal SABA, controlada por los hutíes, informó sobre ataques en las provincias de al-Bayda, Dhamar, Hajjah, Hodeida, Taiz y Saná.

El viernes, el destructor estadounidense Laboon y aviones caza F/A-18 del Eisenhower derribaron siete drones lanzados desde zonas de Yemen controladas por los hutíes hacia el Mar Rojo, el destructor Carney derribó un dron disparado en el Golfo de Adén y las fuerzas estadounidenses eliminaron cuatro drones más que estaban preparados para despegar.

Horas antes de la operación conjunta más reciente, Estados Unidos llevó a cabo otro ataque de autodefensa en un sitio en Yemen, destruyendo seis misiles de crucero antibuque, como lo ha hecho repetidamente cuando ha detectado un misil o un dron listo para ser lanzado.

Los ataques de los hutíes han llevado a las compañías navieras a desviar sus buques desde el Mar Rojo, enviándolos alrededor de África a través del Cabo de Buena Esperanza, un trayecto mucho más largo, costoso y menos eficiente. Las amenazas también han llevado a Estados Unidos y sus aliados a establecer una misión conjunta donde los buques de guerra de las naciones participantes proporcionan un paraguas protector de defensa aérea para los barcos mientras viajan por la importante vía fluvial que va desde el Canal de Suez hasta el Estrecho de Bab el-Mandeb.

Durante las operaciones normales, alrededor de 400 buques comerciales transitan por el sur del Mar Rojo en un momento dado.

Líder miliciano sugiere que no quiere escalar la tensión con EEUU

Un funcionario de una milicia iraquí insinuó el sábado el deseo de reducir las tensiones en el Medio Oriente luego de los ataques como represalia lanzados por Estados Unidos contra docenas de sitios en Irak y Siria utilizados por las milicias respaldadas por Irán y la Guardia Revolucionaria iraní.

Hussein al-Mosawi, portavoz de Harakat al-Nujaba, una de las principales milicias respaldadas por Irán en Irak, en una entrevista con AP en Bagdad condenó los ataques estadounidenses y dijo que Washington “debe entender que cada acción provoca una reacción". Pero luego adoptó un tono más conciliador y dijo que “no deseamos escalar ni ampliar las tensiones regionales”.

Mosawi dijo que los sitios atacados en Irak estaban en su mayoría "desprovistos de combatientes y personal militar en el momento del ataque".

Los medios estatales sirios informaron que hubo víctimas por los ataques, pero no dieron una cifra. Rami Abdurrahman, que dirige el Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Gran Bretaña, dijo que 23 personas, todos combatientes de base, murieron.

El portavoz del gobierno iraquí, Bassim al-Awadi, dijo en un comunicado el sábado que los ataques en Irak cerca de la frontera con Siria mataron a 16 personas, incluidos civiles. Agregó que hubo “daños significativos” a viviendas y propiedades privadas.

Un funcionario estadounidense dijo también el sábado que una evaluación inicial de los daños mostró que Estados Unidos había atacado cada uno de sus objetivos planeados, además de algunos "objetivos dinámicos" que surgieron a medida que se desarrollaba la misión, incluido un sitio de misiles tierra-aire y un lanzamiento de drones. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para proporcionar detalles que aún no eran públicos, no tenía en ese momento una evaluación de las víctimas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irak anunció que convocaría al encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos (el embajador se encuentra fuera del país) para presentar una protesta formal por los ataques estadounidenses contra “sitios militares y civiles iraquíes”. Estados Unidos dijo el viernes que había informado a Irak de los inminentes ataques antes de que comenzaran.

El ataque aéreo fue la salva inicial de represalia estadounidense por un ataque con aviones no tripulados que mató a tres soldados estadounidenses en Jordania el fin de semana pasado. Estados Unidos ha culpado de ello a 'la Resistencia Islámica en Irak', una coalición de milicias respaldadas por Irán.

