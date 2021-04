Mientras EEUU prepara la retirada de Afganistán, Al Qaeda promete seguir una "guerra en todos los frentes"

CNN pidió un comentario a los talibanes sobre estas afirmaciones de Al Qaeda, pero no había recibido respuesta al momento de esta reseña.

Pero al mismo tiempo, la red terrorista afirma no tener un interés particular de volver a utilizar Afganistán como base de operaciones para futuros ataques, pues supuestamente ya no lo necesita, ya que tienen varios frentes en distintos lugares.