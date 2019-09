Trump confirma que el hijo de Osama bin Laden, heredero de Al Qaeda, está muerto

El comunicado no da detalles de cúando ocurrió el operativo ni el lugar preciso. "La pérdida de Hamza bin Laden no solo priva a Al Qaeda de importantes habilidades de liderazgo y la conexión simbólica con su padre, sino que socava importantes actividades operativas del grupo", dijo el presidente en el comunicado.

El pasado 31 de julio funcionarios de inteligencia ya habían revelado esta noticia al diario The New York Times, la cadena de televisión NBC y CNN.



Aunque se desconoce qué rol desempeñó Estados Unidos en la muerte del heredero de Al Qaeda, el diario The New York Times citó que "el gobierno de EEUU tuvo un papel en la operación que mató al (Hamza) bin Laden, pero no es claro precisamente cuál fue ese rol".