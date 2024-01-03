Qué se sabe sobre las causas del choque de dos aviones en la pista del aeropuerto de Tokio

Video Dramáticas imágenes de un avión de pasajeros en llamas tras chocar con otra aeronave en Japón

Los investigadores japoneses indagan este miércoles las causas de la fatal colisión de dos aviones en la pista del Aeropuerto Haneda de Tokio que dejó cinco muertos, después de que la aerolínea Japan Airlines (JAL) afirmara que la nave recibió una autorización para aterrizar.

El choque involucró el martes a un avión comercial de JAL que aterrizó con 379 personas y a un turbohélice de la Guardia Costera que iba a despegar para trasladar ayuda a las zonas afectadas por el devastador terremoto que azotó el centro de Japón el día de Año Nuevo y que dejó más de 60 muertos.

Los 367 pasajeros y 12 miembros de la tripulación que viajaban a bordo del Airbus A350 de Japan Airlines se salvaron después de que la aeronave estallara en llamas tras el choque contra el turbohélice De Havilland Dash-8 de la Guardia Costera.

Al menos 14 pasajeros ameritaron atención médica. Una persona tenía hematomas y otras 13 solicitaron consultas "debido a molestias físicas", dijo la aerolínea en un comunicado.

Cinco de los seis ocupantes del avión pequeño murieron en el incendio desatado tras la colisión. Solamente el piloto logró sobrevivir y sufrió heridas de gravedad.

¿Fueron autorizados el aterrizaje y el despegue al mismo tiempo?

Según las transcripciones de las conversaciones de los pilotos con la torre de control, el avión de pasajeros recibió permiso para aterrizar, pero el avión más pequeño no fue autorizado a despegar y permanecía en la pista.

Un directivo de Japan Airlines indicó que el vuelo recibió permiso para aterrizar. "Entendemos que había sido dado", afirmó el representante de la aerolínea.

La compañía detalló en el comunicado los momentos previos y durante el aterrizaje, diciendo que los tres miembros de la tripulación en la cabina habían recibido permiso para aterrizar.

Una grabación de la torre de control, que la agencia AFP consultó en el portal LiveATC.net que transmite en vivo los intercambios, parece apoyar esta versión.

"Japan 516, continúe la aproximación", dice un controlador aéreo a las 17:43 hora local, cuatro minutos antes de la colisión.

El comunicado de Japan Airlines dice que tras "las entrevistas mantenidas con la tripulación operativa, reconocieron y repitieron el permiso de aterrizaje del control de tráfico aéreo y, a continuación, procedieron con los prolocolos de aproximación y aterrizaje".

Así quedó el turbohélice de la Guardia Costera tras incendiarse tras la colisión contra el Boeing de Japan Airlines. Imagen RICHARD A. BROOKS/AFP via Getty Images



La cadena NHK informó que la torre de control pidió al avión de los guardacostas que esperara fuera de la pista.

Pero, un funcionario de los guardacostas que fue citado por la misma televisión indicó que el piloto que sobrevivió al accidente afirmó que tenía permiso para despegar.

Takuya Fujiwara, de la Junta de Seguridad del Transporte de Japón (JTSB), dijo a la prensa que encontraron la grabación del vuelo y el registro de voz del avión de los guardacostas, pero que siguen buscando los del vuelo comercial.

"Estamos examinando cuál es la situación", para ver cómo quedaron "esparcidos" los restos en la pista y de dónde proceden, indicó Fujiwara.

Japan Airlines, los guardacostas y el Ministerio de Transportes japonés declinaron comentar detalles, ya que hay una investigación en curso. Airbus, fabricante del avión de JAL, anunció que enviará un equipo de especialistas para ayudar en la indagatoria.

Con información de AFP.

