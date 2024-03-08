4 claves que hacen que la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines sea uno de los más grandes misterios de la aviación

Video Un avión pierde un neumático durante el despegue y a otro se le incendia un motor en pleno vuelo

Este viernes se cumplen 10 años desde que vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció sin aviso y sin dejar rastro cuando viajaba desde Kuala Lumpur a Pekín. Ni los familiares de las víctimas ni el público general saben aún realmente lo que ocurrió.

La tripulación del enorme Boeing 777 con 239 personas a bordo, se comunicó por última vez por tierra al abandonar el espacio aéreo de Malasia, pero nunca contactó a los controladores de Vietnam cuando según el plan de vuelo debió haber ingresado a ese país, dando inicio a uno de los misterios más perdurables de la historia de la aviación mundial.

Estas son las claves que aún intrigan a los expertos en relación a la desaparición del vuelo MH370.

El vuelo MH370 se hizo invisible a los servicios civiles de radar

Treinta y nueve minutos después de despegar del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, y cerca de dos minutos después de contactar por radio a los controladores de vuelos de Malasia, el vuelo MH370 desapareció por completo de las pantallas de radar de los servicios de control aéreo civil del área.

Como todos los aviones comerciales, el 777 estaba equipado con un transpondedor, un equipo de comunicaciones que transmite constantemente la posición del avión a los servicios de radar de control de tráfico aéreo. Sin embargo, minutos después de abandonar el territorio de Malasia el transpondedor del vuelo MH370 se apagó, haciendo que el avión desapareciera virtualmente de los sistemas de radar civiles.

Por qué estaba apagado el transpondedor del vuelo MH370 es una interrogante, que una década después, aún no ha encontrado respuesta.

Los radares militares aún lo podían ver y registran una extraña maniobra

Los radares y satélites militares mostraron que poco después de abandonar el espacio aéreo de Malasia el vuelo MH370 dio giró para ponerse presumiblemente en rumbo de regreso a Malasia.

Sin embargo, el avión sobrevoló el área sobre el mar de Andamán durante horas antes de desaparecer completamente también de los radares militares.

El primer ministro de Malasia dijo más de dos semanas días de la desaparición del 777 que, en base a los datos provistos por los satélites y radares militares malayos, su gobierno había presumía que vuelo MH370 había caído en un rincón remoto del océano Índico y probablemente no habían supervivientes.

Una larga búsqueda infructuosa

Inmediatamente después de la desaparición del vuelo MH370, se movilizó un gran esfuerzo internacional de búsqueda, que nadie en ese momento sospechaba que duraría años sin rendir frutos.

La búsqueda en la que, según una recopilación de datos de la cadena británica BBC News, participaron 60 barcos y 50 aviones de 26 países, duró desde marzo de 2014 hasta enero de 2017. En ella participaron equipos de Australia, Malasia y China e involucró una enorme operación de búsqueda submarina en cerca de 46,000 millas cuadradas de superficie.

En julio de 2015, se encontró un fragmento de un alerón direccional de avión que había sido arrastrado por la corriente a la isla Reunión y que más tarde se confirmó que formaba parte del 777 de Malaysian Airlines, y aunque más tarde se encontraron otros restos en las costas del este africano, toda búsqueda formal fue suspendida en 2017 por falta de resultados.

La búsqueda fue reiniciada a principios de 2018 durante cinco meses por una compañía estadounidense especializada con sede en Texas llamada Ocean Infinity, utilizando drones submarinos para escanear el fondo marino. De acuerdo a su arreglo con el gobierno malayo, Ocean Infinity solo cobraría por sus servicios si encontraba el avión siniestrado.

El gobierno de Malasia dijo recientemente que podría autorizar una nueva búsqueda del avión desaparecido de Malaysia Airlines en base a una nueva propuesta de Ocean Infinity.

Las teorías en torno a la desaparición del vuelo MH370

La falta de evidencia e información que indique la causa específica de la desaparición del vuelo MH370 ha dado paso a una gran cantidad de teorías, algunas de las cuales han dado lugar a investigaciones.

Una de ellas es que algún miembro del comando de vuelo estrelló el avión deliberadamente en un acto de asesinato y suicidio. Después de revisar las finanzas de la tripulación y rastrear la actividad de los pilotos antes de la desaparición, las autoridades malayas no encontraron ningún tipo de conducta sospechosa ni evidencia de problemas financieros significativos.

Sin embargo, de acuerdo a un informe de la revista New York de 2016, las autoridades descubrieron que el piloto usó el simulador de vuelo de su casa para realizar un vuelo simulado similar al camino que se cree que tomó el MH370 antes de desaparecer, pero no lo consideraron una actividad sospechosa.

Según un nuevo documental de BBC News titulado "Por qué desaparecen los aviones", después de hacer pruebas en simuladores dos expertos aeroespaciales franceses concluyeron que el giro brusco que tomó el 777 de Malaysian Airlines sólo pudo haber sido hecho manualmente por un piloto capacitado y experimentado.

La maniobra fue hecha fuera de los espacio aéreos de Malasia y Vietnam por lo que algunos expertos sugieren que el piloto estaba tratando de ocultarla de los servicios de control de vuelos.

Según un reporte de New Scientist, el entonces primer ministro de Malasia, Najib Razak, dijo en 2014 que alguien había apagado deliberadamente los transpondedores y el sistema de transmisión de datos de vuelo a fin de ocultar la ubicación del avión, lo que podría ser un indicio de un secuestro por lo que se investigó a varios pasajeros, incluyendo a dos hombres que viajaban con pasaportes falsos, sin encontrarse evidencia que confirmara esa posibilidad.