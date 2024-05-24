El raro pez fútbol del Pacífico que sorprende a los bañistas en la costa de Oregon

Video Miles de millones de cigarras emergen en EEUU: así es como se escuchan

Un raro pez fútbol del Pacífico fue encontrado por bañistas justo al sur de Cannon Beach, en la costa de Oregon. Se trata de una especie tan rara que los humanos solo han visto unos pocos ejemplares desde que fue descubierta esta especie de pez por primera vez.

" Es muy poco lo que se sabe de ellos, pero lo que se conoce es inusualmente fascinante", escribió el Acuario de Seaside, ubicado en la ciudad costera del mismo nombre donde se encuentra la playa en la que el inusual animal fue hallado.

Vive en total oscuridad a más de 3,000 pies de profundidad

PUBLICIDAD

El pez fútbol del Pacífico, vive en completa oscuridad en aguas de hasta 3,300 pies de profundidad en un área que se extiende desde el noreste del océano Pacífico hacia el sur hasta Chile y hacia en oeste hasta las costas del golfo de Sagami en Japón.

Según el Acuario de Seaside hasta ahora sólo se han encontrado 31 ejemplares en todo el mundo, en lugares como Nueva Zelanda, Japón, Rusia, Hawái, Ecuador, Chile y California, pero esta es la primera vez que se encuentra un ejemplar en el estado de Oregon.

El pez fútbol del Pacífico se distingue por su forma redonda, su mordida prognática y por un apéndice luminoso que nace desde su frente. Imagen Seaside Aquarium



El pez fútbol del Pacífico se distingue por su forma redonda, su mordida prognática y por un apéndice luminoso que nace desde su frente. A pesar de vivir en total oscuridad, dicho apéndice no proporciona luz para que el pez fútbol pueda ver sino para ayudarlo a obtener alimentos.

Al igual que otras variedades de peces pescadores o pejesapos, el pez fútbol de Pacífico en una animal carnívoro que caza por emboscada y usa la luz que brilla desde una filamento fosforescente que nace desde su frente para atraer a sus desprevenidas presas.

El comunicado del acuario explica que en vista de que la comida en las profundidades del océano puede ser muy escasa, los peces fútbol generalmente comen cualquier cosa que les quepa sus enormes bocas dotadas de una gran cantidad de dientes espinosos que no sirven para masticar sino para atrapar a sus presas.

Las hembras dominan las especie

A pesar del poco conocimiento sobre sus hábitos, los científicos han establecido que sólo las hembras cazan activamente.

Hasta ahora todos los ejemplares encontrados del pez fútbol del Pacífico han sido hembras. Imagen Seaside Aquarium



Los machos, que son 10 veces más pequeños, establecen relaciones parasitarias con sus parejas con las que se fusionan para siempre y de las que obtienen todo el alimento que necesitan, llegando incluso a perder sus ojos y órganos internos, pero manteniendo los testículos para poder cumplir con su labor en la reproducción de la especie.

PUBLICIDAD

Los científicos no saben cómo los machos pueden conseguir a las hembras en la oscuridad absoluta de las aguas abismales y hasta ahora todos los ejemplares encontrados han sido hembras.

El pez fútbol del Pacífico es una de las más de 100 especies de pejesapo que se encuentran en los mares de todo el mundo y constituyen parte del ecosistema de las aguas abismales de las que la comunidad científica aún tiene mucho por descubrir.