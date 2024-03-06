Científicos anuncian "un gran paso" en el proceso de regresar el mamut lanudo a la vida

Video Los osos polares en riesgo de morir de hambre: ¿cómo los amenaza el cambio climático?

Colossal Biosciences, la empresa de biotecnología con sede en Dallas, Texas, que busca traer de vuelta especies extintas, anunció el miércoles que alcanzó un hito importante en la restauración del mamut lanudo: la creación de un tipo especial de célula madre manipulable del elefante asiático, su pariente vivo más cercano.

El mamut lanudo era una gigantesca especie de elefante peludo y con grandes colmillos que vivió en el pleistoceno medio hasta su extinción en la época del holoceno. Vivió en la tundra esteparia que se extendía por toda Eurasia y América del Norte durante el Pleistoceno y en bosques ubicados en lo que hoy se conoce actualmente como el Medio Oeste de Estados Unidos.

Manadas de mamuts lanudos en la tundra ártica en el futuro del planeta

Para la compañía, este es el paso más significativo en las primeras etapas de un proyecto cuyo objetivo es repoblar la tundra ártica con manadas de estos majestuosos animales.

Según el anuncio, los científicos de la compañía crearon por primera vez células madre pluripotentes inducidas para el pariente vivo más cercano del mamut lanudo que esperan poder manipular, utilizando técnicas de clonación y edición genética, hasta crear animales con los rasgos clave de los mamuts.

El genetista y cofundador de Colossal Biosciences George Church, explicó a National Public Radio (NPR) que el objetivo no es replicar el genoma perfecto de un mamut lanudo ya que “queremos uno que tenga ciertas cosas que los mamuts no tenían, como resistencia al herpesvirus que está matando grandes porciones de crías de elefantes".

La compañía dice que planea publicar el trabajo en un artículo científico el cual se encuentra actualmente siendo revisado por pares científicos.

Problemas éticos

Para los proponentes del proyecto, la recuperación de animales desaparecidos es una oportunidad para corregir el papel de la humanidad en la extinción de muchas especies y generar beneficios para los animales que aún viven entre nosotros.

Pero no todos están de acuerdo con la idea de traer de vuelta especies de animales extintos.

Para el profesor de geociencias de la Universidad de Arizona Karl Flessa, se trata de algo irresponsable.

"¿Qué vamos conseguir con esto?" preguntó Flessa citado por NPR. "Probablemente, tendremos algún espectáculo fenomenal en algún zoológico de algún lugar. Y luego, si vas a liberar una manada en la tundra ártica, ¿esa manada se irá marchando hacia el lugar en el que esperamos que viva?”, preguntó Flessa. “¿Habrá una segunda extinción ante el calentamiento global?”.

La compañía trata de disipar dudas diciendo que el proyecto contempla socializar los animales en grandes manadas y estudiarlos lo cual podría llevarlos a diseñar nuevas formas de proteger especies en peligro de extinción como los mismos elefantes asiáticos, ampliando su hábitat y ayudando a los científicos a estudiar a los animales.

Pero las cuestiones éticas como quién decide las especies que vuelven, dónde vivirá la especie renacida, o si podría gastarse mejor el dinero en esfuerzos de conservación de especies en vías de extención, persisten

“La falta de conocimiento es lo que me preocupa sobre el bienestar de los animales”, dijo Heather Browning, filósofa de la Universidad de Southampton en Inglaterra y ex cuidadora de un zoológico, citada por The Washington Post.

Mientras tanto, Colossal Biosciences continúa llevando adelante varios proyectos para revivir otras especies extintas como el pájaro dodo y el tilacino, o Tigre de Tasmania.