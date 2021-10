Fernando Valladares, investigador ambiental: "No se trata del planeta que dejaremos a generaciones futuras. Nuestro presente no está asegurado"

Una forma tipificada y reconocida de negacionismo muy pernicioso es definir la crisis climática como algo imposible de evitar, y decir que no tiene sentido preocuparnos porque no hay quien lo arregle. Por eso es importante que los medios no contribuyan con mensajes terroríficos. No me refiero a quitar hierro al asunto, sino a iluminar soluciones y objetivos aunque sean difíciles de alcanzar.