El calentamiento global causado por humanos es el principal responsable de que EEUU esté en una situación sin precedentes, advierte EPA

Como resultado de esta evaluación, la agencia informó que durante el año pasado el calor del océano alcanzó su nivel más alto en la historia registrada, mientras que la extensión del hielo marino del Ártico también fue la segunda más pequeña registrada desde 1979 y que las temporadas de incendios forestales no solo están comenzando antes de lo habitual, sino que duran más de lo esperado.

"Queremos llegar a las personas en todos los rincones de este país porque no hay un pueblo pequeño, una gran ciudad o una comunidad rural que no se vea afectada por la crisis climática (…) que está afectando a los estadounidenses con una regularidad cada vez mayor", precisó el administrador de la EPA, Michael Regan, de acuerdo con The Washington Post.