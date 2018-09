La Lincoln Nautilus 2019 es generosa en espacio, silencio y alta tecnología

Cuando Lincoln mostró su nueva camioneta Nautilus el año pasado en el Auto Show de Los Ángeles 2017, la vi como una versión actualizada de la camioneta mediana MKX, con una nueva cara y finalmente un nombre de verdad en lugar de las confusas siglas que la distinguieron hasta hoy, pero no mucho más. Eso no hubiese tenido nada de malo, la Lincoln MKX, basada en la ágil plataforma CD4 de Ford para autos medianos, es una opción competente que fue bien recibida en un segmento atestado de buenas opciones y ha ayudado a modernizar la imagen de su fabricante. Sin embargo, después de un día intenso de manejo en el idílico sur de California, me da gusto reportar que mi percepción inicial se había quedado corta.