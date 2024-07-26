El gobierno de México confirma que no participó en la detención de Ismael 'El Mayo' Zambada y Joaquín Guzmán López

Video Así se enteró México del arresto de ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán: estas son las claves

La secretaria de Seguridad de México, Rosa Icela Rodríguez, informó este viernes que su gobierno no participó en la detención en Estados Unidos de los narcotraficantes Ismael 'El Mayo' Zambada y Joaquín Guzmán López, capos del Cartel de Sinaloa.

Rodríguez, quien reconoció que la noticia la había sorprendido "como a todos", agregó que el gobierno de Estados Unidos comunicó que ambos narcotraficantes estaban bajo su custodia en El Paso, en Texas, a través de dos llamadas desde la Embajada.

"Desde la Secretaría de Seguridad, se solicitó una fotografía para informar a la superioridad, a lo que la Embajada comentó haber visto ya las imágenes de ambas personas mediante un video tomado en las oficinas del gobierno estadounidense", relató Rodríguez.



Preguntada por los periodistas durante la conferencia mañanera que cada día da el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, Rodríguez no pudo responder si se había tratado de una entrega pactada o una captura, en medio de los confusos reportes iniciales sobre cómo habían sido detenidos ambos narcotraficantes.

Rodríguez tampoco respondió si solicitarían la extradición de 'El Mayo', de quien confirmó que cuenta con cuatro órdenes de aprehensión vigentes "por delincuencia organizada, contra la salud y por armas en México".

Sí hizo referencia al vuelo en que consideran que llegaron a EEUU, en una avioneta Cessna matrícula N8454Z, que viajó desde Hermosillo hasta Doña Ana County International Airport, aeródromo para naves privadas ubicado en el sureste de Nuevo México, aunque a las afueras de El Paso, Texas.

La secretaria relató que en el plan de vuelo con que cuentan las autoridades solo constaba el piloto, un ciudadano estadounidense, y no los dos narcotraficantes. " Es un hecho que aquí salió uno, allá llegaron tres, veremos cuál es la información precisa de este caso", dijo Rodríguez, al anunciar que investigaban con videos cómo pudo ser posible.

Ovidio Guzmán, otro de 'Los Chapitos', "no ha sido liberado"

Sobre la situación de Ovidio Guzmán, otro de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, Rodríguez dijo que tienen el "indicio" de que es o sería testigo protegido.

El jueves, Univision Noticias constató que en la página del Buró Federal de Prisiones, Ovidio Guzmán López aparece como "liberado" desde el 23 de julio.

“La Embajada de Estados Unidos también nos informó que no ha sido liberado, hay un cambio de medida cautelar", declaró la secretaria Rodríguez, en la conferencia matutina del Palacio Nacional.

La Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, en inglés) mostraba el jueves en su sistema, tras la el arresto de 'El Mayo', que ya no estaba bajo su custodia Ovidio Guzmán, detenido por México y extraditado a Estados Unidos en 2023 por ser uno de los mayores posibles responsables del tráfico de fentanilo hacia Norteamérica.

