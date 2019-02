El cantante R. Kelly es liberado tras pagar $100,000 (el 10% de su fianza) en caso de abuso sexual de menores

El cantante de R&B y hip hop R. Kelly salió caminando en libertad de una cárcel en Chicago este lunes tras pagar parte de la fianza que le fue impuesta el viernes pasado y declararse no culpable de los 10 cargos que se le imputan por abuso sexual de cuatro personas, tres de ellas menores de edad.

Kelly no habló con los reporteros tras ser liberado después de pasar tres noches en la cárcel, tiempo en el cual sus asociados y familiares trabajaron para obtener los 100,000 dólares necesarios para asegurar su liberación (un décima parte de la fianza de un millón de dólares fijada por el juez).

El abogado del músico, Steve Greenberg, presentó la declaración de no culpabilidad de su cliente y aseguró que este "no hizo nada malo" y "que fue ingresado a la enfermería de la prisión por su propia seguridad". "Nadie nos ha demostrado que haya hecho algo malo", subrayó.

Kelly, conocido por éxitos como 'I Believe I Can Fly', se entregó el viernes por la noche a la Policía de Chicago.

"Mienten todas"

El sábado, el abogado aseguró que su cliente "no forzó a nadie a tener relaciones sexuales". "Es una estrella musical, no necesita recurrir a relaciones no consensuales", argumentó.