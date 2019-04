Queman viva a una estudiante de 18 años que denunció al director de la escuela por acoso sexual

" Me dijo que le gustaba. Yo me quedé muy sorprendida de escuchar eso . Yo le respondí: '¿Qué estás diciendo? Eres como mi padre, eres mi profesor'. Me sentí muy mal", explicó Rafi en un video tomado por la policía, explicó el Dhaka Tribune .

"Poca importancia"

Al hacerse pública la denuncia, comenzaron las protestas e incluso las amenazas, pero no contra el director sino contra ella , según indicó el diario The Washington Post .

Que pareciera un suicidio

"No tengo palabras para condenar lo sucedido", dijo el primer ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina el pasado viernes. "(Los culpables) no se van a librar. No los vamos a dejar en paz (...) Creo que deben enfrentarse a un castigo ejemplar para que tales incidentes no vuelvan a ocurrir", añadió, según BDNews24.com.