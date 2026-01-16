inmigracion

Distrito de la moda en Los Ángeles: Así luce luego de operativos de ICE

Agentes del ICE realizaron un operativo en el distrito de la moda de Los Ángeles, por lo que ahora la zona luce así.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Así luce el distrito de la moda en Los Ángeles por operativos de ICE

Agentes de migración del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (Immigration and Customs Enforcement, ICE, en inglés) realizaron un operativo la noche del 15 de enero de 2026 en el distrito de la moda de Los Ángeles.

Debido a esto, los locales de comercio permanecen sin actividad y las calles no presentan tránsito de personas. La causa de este escenario es el temor a más acciones de los oficiales en la zona.

PUBLICIDAD

Más sobre inmigracion

¿La H1B es visa de inmigrante? Cancelación de nuevos trámites causa dudas en EEUU
3 mins

¿La H1B es visa de inmigrante? Cancelación de nuevos trámites causa dudas en EEUU

Inmigración
¿Cuándo inicia la congelación de trámite para nuevas visas en EE UU? Este día suspenden servicio
2 mins

¿Cuándo inicia la congelación de trámite para nuevas visas en EE UU? Este día suspenden servicio

Inmigración
Video: Mujer evita detención de inmigrante durante operativo de ICE en Minnesota, así fue el momento
2 mins

Video: Mujer evita detención de inmigrante durante operativo de ICE en Minnesota, así fue el momento

Inmigración
Trump asegura que suspenderá pagos de asistencias sociales para inmigrantes a ciudades santuario
1 mins

Trump asegura que suspenderá pagos de asistencias sociales para inmigrantes a ciudades santuario

Inmigración
Recién casados piden que liberen a sus respectivas esposas: ICE las detuvo cuando tramitaban su green card
1:21

Recién casados piden que liberen a sus respectivas esposas: ICE las detuvo cuando tramitaban su green card

Inmigración
Una madre se opone a que el DHS use la foto de su hija fallecida para promover una operación migratoria
1:26

Una madre se opone a que el DHS use la foto de su hija fallecida para promover una operación migratoria

Inmigración
En medio de la ola de deportaciones, inmigrantes celebran su ciudadanía estadounidense: “Puedo respirar aliviado”
1:10

En medio de la ola de deportaciones, inmigrantes celebran su ciudadanía estadounidense: “Puedo respirar aliviado”

Inmigración
Experta advierte de "negligencia generalizada" en cárceles de ICE, donde la mayoría de las muertes eran prevenibles
8 mins

Experta advierte de "negligencia generalizada" en cárceles de ICE, donde la mayoría de las muertes eran prevenibles

Inmigración

¿Cuál es la situación en el sector de la moda de Los Ángeles?

Ante el operativo del ICE, los dueños de negocios mantienen sus puertas con llave tras la incursión del día previo. Por esta razón, la dinámica diaria del área cambió durante la mañana del 16 de enero de 2026.

Además, existe preocupación en la comunidad por la forma en que los oficiales del ICE efectuaron sus labores en el sitio.

Notas Relacionadas

México pide a EE UU aclarar muerte de migrante custodiado por ICE: Esto dijo sobre caso en Georgia

México pide a EE UU aclarar muerte de migrante custodiado por ICE: Esto dijo sobre caso en Georgia

Inmigración
1 min


Por otro lado, los reportes señalan que los agentes del ICE llegaron al distrito con armas de fuego. No obstante, los oficiales no portaron identificaciones ante las personas. De igual manera, los agentes exigieron documentos de ciudadanía a quienes se encontraban en el sector.

En puntos de la región como Montebello, las autoridades buscaron a trabajadores en los techos de las propiedades. Asimismo, en la ciudad de Los Ángeles, oficiales de ICE intentaron la detención de un hombre que ya mostró evidencia de su ciudadanía
Mira también:


CH

Relacionados:
inmigracionIceLos AngelesCalifornia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Tráiler: Apostarías por mí
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX