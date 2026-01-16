inmigracion Distrito de la moda en Los Ángeles: Así luce luego de operativos de ICE Agentes del ICE realizaron un operativo en el distrito de la moda de Los Ángeles, por lo que ahora la zona luce así.

Video Así luce el distrito de la moda en Los Ángeles por operativos de ICE

Agentes de migración del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (Immigration and Customs Enforcement, ICE, en inglés) realizaron un operativo la noche del 15 de enero de 2026 en el distrito de la moda de Los Ángeles.

Debido a esto, los locales de comercio permanecen sin actividad y las calles no presentan tránsito de personas. La causa de este escenario es el temor a más acciones de los oficiales en la zona.

PUBLICIDAD

¿Cuál es la situación en el sector de la moda de Los Ángeles?

Ante el operativo del ICE, los dueños de negocios mantienen sus puertas con llave tras la incursión del día previo. Por esta razón, la dinámica diaria del área cambió durante la mañana del 16 de enero de 2026.

Además, existe preocupación en la comunidad por la forma en que los oficiales del ICE efectuaron sus labores en el sitio.



Por otro lado, los reportes señalan que los agentes del ICE llegaron al distrito con armas de fuego. No obstante, los oficiales no portaron identificaciones ante las personas. De igual manera, los agentes exigieron documentos de ciudadanía a quienes se encontraban en el sector.

En puntos de la región como Montebello, las autoridades buscaron a trabajadores en los techos de las propiedades. Asimismo, en la ciudad de Los Ángeles, oficiales de ICE intentaron la detención de un hombre que ya mostró evidencia de su ciudadanía

Mira también: