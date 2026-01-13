inmigracion Video: Mujer evita detención de inmigrante durante operativo de ICE en Minnesota: Así fue el momento En video quedó grabado el momento en que una inmigrante buscó refugió en la casa donde iba a entregar comida. Este fue el desenlace.

Video Captan a repartidora de comida que se refugia en casa de un cliente para huir de ICE en Minnesota

Minnesota vivió un suceso de tensión solo dos días después de la muerte de Renee Goode por la acción de un agente de ICE.

En esta ocasión, una mujer que labora en la distribución de alimentos a través de la plataforma DoorDash se vio afectada por acoso del ICE.

Según la mujer, agentes del servicio de inmigración la siguieron durante su trayecto de trabajo. Ante el miedo, la mujer quien dijo ser madre de dos hijas buscó refugio en el interior de la casa de una clienta en el momento de la entrega de un pedido.

¿Qué pasó con la inmigrante que fue acosada por ICE mientras trabajaba?

La dueña de la casa utilizó su teléfono para una transmisión en video cuando los hechos ocurrían.

En las imágenes se observa cómo agentes con armas de fuego rodearon la vivienda. Lo oficiales exigían la entrega de la trabajadora que se encontraba en el interior.

Por su parte, la residente del inmueble contactó a la policía de la ciudad en búsqueda de orientación sobre el caso. Ella denunció a las autoridades la presencia de un bebé y el riesgo por la proximidad de las armas de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE).

Además, la propietaria habló con los oficiales desde la puerta de su casa. Ahí la mujer les dijo que no permitiría el ingreso de los agentes a su propiedad sin una orden de un juez.

Sin embargo, ella alcanzó un acuerdo con los agentes, en el que la inmigrante saldría al exterior a cambio de que los oficiales no entraran a la casa. En esos momentos, la ciudadana hizo mención al caso de Ronnie Wood, cuya muerte ocurrió días antes. E incluso reprochó que los agentes mantuvieron las manos sobre sus armas durante todo el proceso.

¿En qué terminó el operativo del ICE en Minnesota ?

La residente de la casa le dijo a la inmigrante que era necesario salir a la calle.

En consecuencia, la trabajadora salió de la vivienda en medio del llanto. En ese instante, la mujer expresó su preocupación por el destino de sus dos hijas. Uno de los agentes de ICE afirmó que ellos no separan a los integrantes de las familias, pero la inmigrante calificó esa frase como una mentira e insistió en que sus hijas quedarían solas tras su captura.

A pesar de la tensión del encuentro, los agentes de la oficina de inmigración no arrestaron a la mujer. Los oficiales abandonaron el lugar y ella permaneció en libertad. No obstante, el operativo tuvo consecuencias para la familia inmigrante. Pues el esposo de la repartidora de comida, quien se encontraba en el vehículo a la espera de su pareja, sí fue detenido por los agentes.

Tras lo ocurrido, la dueña de la vivienda, afirmó que no podía ignorar la situación de la madre inmigrante.