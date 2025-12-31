Estatus de Protección Temporal (TPS) La administración Trump congela fondos para cuidado infantil a Minnesota entre señalamientos de fraude a gran escala La administración Trump lleva meses hablando de fraude a gran escala en los programas de asistencia social en la numerosa comunidad de inmigrantes somalíes de Minnesota.

Video ICE retiene a un adolescente de 13 años en Minnesota: el menor necesitó atención médica

El gobierno del presidente Donald Trump anunció el martes que congelará fondos destinados para cuidado infantil en Minnesota por los reportes de fraudes detectados en los últimos años.

El subsecretario de Salud y Servicios Humanos, Jim O’Neill, anunció en la red social X que esta medida es en respuesta a “los flagrantes fraudes que parecen ser generalizados en Minnesota y todo el país”. “Hemos cerrado el grifo del dinero y estamos encontrando el fraude”, subrayó.

El anuncio se produce un día después de que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) visitaron negocios en Minnesota e interrogaron a los trabajadores como parte de una investigación de fraude.

Las investigaciones no son nada nuevo, comenzando con la ONG Feeding Our Future, de la que 57 acusados han sido declarados culpables por desviar $300 millones en subvenciones públicas destinadas a distribuir comidas gratuitas a niños, pero las comidas nunca existieron, según informaron los fiscales.

"Lo que está sucediendo en Minnesota es un microcosmos del fraude migratorio en nuestro sistema", publicó el vicepresidente JD Vance en X. "A los políticos les conviene porque obtienen poder. A los estafadores de la asistencia social les conviene porque se enriquecen. Pero es un juego de suma cero, y están robando dinero y poder político a los habitantes de Minnesota".

Se han presentado cargos federales contra 98 personas acusadas de malversación de fondos públicos y, como recalcó la fiscal general Pam Bondi el lunes, 85 de los acusados son "de origen somalí".

Los fiscales dijeron que la organización estaba en el centro del mayor fraude relacionado con fondos de emergencia por covid-19 en el país, explotando un programa estatal financiado por el gobierno federal cuyo objetivo era el de proporcionar alimentos para niños.

Un fiscal federal aseguró a principios de diciembre que, a partir de 2018 se habrían robado al menos la mitad de los cerca de 18,000 millones de dólares en fondos federales para el apoyo de 14 programas en Minnesota. La mayoría de los acusados son somalíes-estadounidenses, afirmó la fiscalía.

Exigen una auditoría al gobernador Walz

O’Neill, quien se desempeña como director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés), también explicó el martes en redes sociales que a partir de ahora se requerirá de una "justificación y un recibo o evidencia fotográfica antes de enviar los pagos a través de la Administración de Asuntos de Niños y Familias de Estados Unidos, una agencia que pertenece al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Las autoridades también abrieron una línea telefónica y una dirección de correo electrónico para reportar fraudes.

También mencionó a un influencer derechista que el viernes publicó un video en el que aseguraba que había descubierto que los centros de cuidado infantil operados por residentes somalíes en Minneapolis habían cometido fraudes por un valor de hasta 100 millones de dólares.

O’Neill dijo que le ha exigido al gobernador de Minnesota, Tim Walz, que presente una auditoría de estos centros, la cual debe incluir registros de asistencia, permisos, quejas, investigaciones e inspecciones.

La oficina de Walz no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press solicitando comentarios.

Walz, el candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024, ha dicho que no se tolerará el fraude y que su gobierno “seguirá trabajando con socios federales para asegurar que se ponga fin al fraude y los defraudadores sean capturados”.

Walz ha dicho que los resultados de una auditoría que se esperan para finales de enero deberían ofrecer un mejor panorama de la magnitud del fraude. Aseguró que su gobierno está tomando medidas agresivas para evitar fraudes adicionales.

Llamamientos a revocar la ciudadanía estadounidense

La representante federal demócrata, Ilhan Omar, la somalí-estadounidense más destacada de Minnesota, ha hecho un llamado a la población a no culpar a toda una comunidad por las acciones de unos pocos.

El congresista de Minnesota Tom Emmer, figura destacada de la mayoría republicana en el Congreso, pidió la "desnaturalización y deportación masiva de todos los somalíes implicados en fraude en Minnesota", en una publicación en X el lunes.

El presidente Trump precedió el llamamiento de Emmer con declaraciones similares a finales de noviembre, cuando un medio conservador afirmó que el dinero malversado en Minnesota se estaba utilizando para financiar a Al-Shabaab, un grupo militante islamista vinculado a Al-Qaeda, en Somalia.

Esta acusación ha sido desmentida posteriormente por el fiscal del caso.

Sin embargo, el presidente se apresuró a acusar a las "pandillas somalíes" de "aterrorizar" a los habitantes de Minnesota y puso fin a su Estatus de Protección Temporal (medida frenada por un juez el martes), un programa que eximía a los somalíes de la deportación a su país, asolado por la guerra.

Una semana después, Trump intensificó su retórica, diciendo que Somalia "apesta" y calificando a la congresista Omar, de origen somalí, de "basura".

Tras estos comentarios, se produjo un aumento de las redadas de inmigración, lo que creó "una peligrosa atmósfera de caos e inestabilidad que dificulta la labor de nuestros agentes de policía para mantener la seguridad en Minneapolis", declaró el alcalde Jacob Frey en aquel momento.

La legisladora demócrata Zaynab Mohamed, cuya familia emigró de Somalia cuando ella era niña, denunció las acciones de la administración Trump.

"Trump está utilizando a una pequeña parte de la población como chivo expiatorio", afirmó. "Esto no tiene que ver con la delincuencia. No tiene que ver con la seguridad. Se trata de expulsar a personas como yo de este país".

Con información de AP y AFP

