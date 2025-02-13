5 videos que muestran cómo han sido las deportaciones y detenciones de inmigrantes implementadas por Trump

Video ¿La administración Trump ha cumplido con las cifras de deportaciones que prometió? Lo analizamos

El presidente Donald Trump prometió en su campaña de reelección deportar a muchos de los 11.7 millones de personas que se calcula que se encuentran sin documentos en Estados Unidos.

Los promedios de detenciones, sin embargo, no están muy por encima de los niveles de cuando Joe Biden era presidente.

La Casa Blanca señaló este lunes en un video que destacaba los logros de Trump que el ICE había arrestado a 11,000 “delincuentes” en 18 días. Eso promedia alrededor de 611 arrestos diarios, antes era alrededor de 500.

Sin embargo, las detenciones se han hecho más visibles: el gobierno ha invitado a medios a cubrir las redadas y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha utilizado cuestionados métodos o arrestado migrantes en lugares y condiciones en que no solían ocurrir antes.

Te presentamos algunos de los casos de detenciones o deportaciones de inmigrantes que Univision ha documentado en los últimos días.

1. Fue deportado de EEUU y terminó en Guantánamo por unos tatuajes: lo acusan de pertenecer al Tren de Aragua

Tilso Gómez es un mecánico de 37 años que viajó a EEUU buscando un mejor futuro, pero al estar de manera irregular en el país fue deportado.

Sus familiares lo esperaban en Venezuela; sin embargo, se llevaron una sorpresa tras verlo en el primer grupo de migrantes que desembarcó en Guantánamo, a quienes señalan de pertenecer al Tren de Aragua.

Mira la historia completa y los testimonios de sus familiares en el siguiente video.👇

2. Hispano con TPS es arrestado por una falla en una luz de su auto y es entregado al ICE

Una falla en la luz del freno de su auto provocó que Eli Izaguirre fuera detenido y entregado al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Georgia.

Este hondureño asegura que vivió una pesadilla a pesar de estar protegido con un TPS. El hispano estuvo detenido varios días y posteriormente fue dejado en libertad tras corroborar su estatus migratorio.

Escucha su testimonio en el siguiente video. 👇

3. ICE arresta a dos trabajadores hispanos en una construcción: uno de ellos tiene solicitud de asilo

Agentes de ICE llegaron hasta una construcción en Fort Lauderdale, Florida, en busca de un hispano que portaba un grillete electrónico para detenerlo.

En medio del operativo terminaron deteniendo a otro inmigrante. De acuerdo con el subcontratista que estaba en la obra de construcción donde se realizó la detención, el segundo hombre está en un proceso de asilo y cuenta con permiso de trabajo.

Mira como su compañero de trabajo intentó impedir que se lo llevaran las autoridades. 👇

4. Operativo migratorio en un 'food truck' en Tennessee: DHS confirma el arresto de tres indocumentados

Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le dijo a Univision Noticias que agentes migratorios arrestaron a tres inmigrantes mexicanos indocumentados durante un operativo que realizaron en un camión de tacos en Memphis, Tennessee.

"Dos de los tres hombres tenían condenas penales previas por violaciones relacionadas con la inmigración", indicó la agencia en un comunicado.

El caso ha causado polémica ya que el dueño del 'food truck' Greg Díaz, asegura que los agentes “no traían una orden de allanamiento”.

Mira aquí el caso de los indocumentados detenidos mientras trabajaban en un camión de tacos. 👇

5. Inmigrante cuenta detalles del momento en que ICE lo arrestó cuando iba al trabajo

Víctor, un inmigrante mexicano que lleva más de 30 años en EEUU, fue detenido por ICE en medio de operativos realizados en Aurora, Colorado.

Este hombre asegura que los agentes le amarraron fuertemente las manos y lo encadenaron por el estómago. Además, relata que lo requisaron y le preguntaron si llevaba drogas. Este hispano recobró su libertad tras pagar una fianza.

Mira la historia completa en el siguiente video. 👇