Más de 250 detenidos en cuatro días durante operativo migratorio del gobierno de Trump en Charlotte

Video Impacto de las redadas en Charlotte: hispanos no van a trabajar y 20,000 niños sin ir a la escuela

El operativo migratorio ejecutado desde el pasado fin de semana en Charlotte, la ciudad más grande de Carolina del Norte, ha dejado hasta este miércoles a más de 250 personas, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

El número de detenciones es aproximadamente el doble del total anunciado a principios de la semana.

PUBLICIDAD

El Departamento dijo en un comunicado que las agencias "siguen persiguiendo a algunos de los extranjeros ilegales más peligrosos", pese a que en ciudades como Chicago la gran mayoría de los detenidos no tiene antecedentes criminales, según información de las propias autoridades.

Los funcionarios federales han dado pocos detalles sobre los detenidos. También han guardado silencio sobre el alcance de las operaciones policiales en Carolina del Norte y sobre dónde aparecerán los agentes a continuación, lo que mantiene a las comunidades en vilo.

En protesta por las redadas, alrededor de 100 personas se reunieron el miércoles frente a una tienda Home Depot en Charlotte, donde se ha visto a agentes federales en múltiples ocasiones desde que comenzó la oleada.

Los organizadores de la protesta entraron brevemente en la tienda con carteles naranjas y blancos en los que se leía: "ICE fuera de Home Depot, protejan nuestras comunidades".

Las detenciones en Charlotte y en la zona de Raleigh han creado un efecto paralizador en los barrios de inmigrantes: ha bajado la asistencia a las escuelas y han cerrado pequeñas tiendas y restaurantes para evitar enfrentamientos entre los clientes y los agentes federales.

La alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, dijo el lunes estar “profundamente preocupada” por los videos del operativo. Subrayó que "los derechos y las protecciones constitucionales de todas las personas en Charlotte —independientemente de su estatus migratorio— deben ser respetados".

Vea también: