Piden a dreamers que renueven a tiempo su protección de DACA mientras el programa sigue en las cortes

NOTA: El viernes la Corte de Distrito del Sur de Texas presidida or el juez Andrew S. Hanen, fijó una audiencia para el 14 de octubre a las 10 am en cumplimiento con el fallo emitido el miércoles por la Corte de Apelaciones del 5º Circuito. "El Quinto Circuito ha encargado a este tribunal que revise lo más expedito posible la regla final adoptada más recientemente sobre DACA. Por lo tanto, se realizará una conferencia con todos los abogados registrados el 14 de octubre a las 10 a.m.", se lee en la orden.