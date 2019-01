La Organización Trump, una de las compañías del presidente liderada ahora por sus hijos Eric, Donald Jr., e Ivanka, despidió a alrededor de una docena de empleados sin estatus migratorio, como reportó este sábado The Washington Post. Esto dejó en evidencia cómo la organización empleaba a trabajadores indocumentados en sus clubes y campos de golf por todo el país, aunque no es claro cuántos.

A raíz de esto, Eric Trump dijo este martes que la compañía implementará el sistema de chequeo E-Verify. El anuncio implica que no todas las empresas Trump lo estaban haciendo, en parte porque no es obligatorio. Pero el hecho contradice el discurso del presidente quien desde su campaña ha prometido deportar a todos los indocumentados del país porque, según sus palabras, "son criminales", quitan trabajos a los estadounidenses y provocan daños multimillonarios al presupuesto.

"De housekeeping me pusieron a hacer la casa de lo que es el presidente ahora, y de Ivanka, que es la hija de él", dijo. "Entonces yo tenía acceso de entrar a la casa de él, a limpiarle la casa, pero todavía él no era presidente, yo entraba, salía, la jefa me daba las llaves".

"La peor humillación que ellos me dieron fue que (antes de que se hiciera) presidente yo podía entrar y cuando ya se hizo presidente a mí me quitaron el paso a la casa de él. Estando yo adentro, me sacaron para afuera, diciéndome que ya yo no podía entrar ahí. Y yo pedí explicaciones y nunca me la dieron", dijo Morales entre lágrimas.