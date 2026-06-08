Visas Un juez federal dictamina que la tasa de 100,000 dólares impuesta por Trump para la visa H-1B es ilegal El gobierno defendía el cobro como una sanción migratoria, pero un juez concluyó que se trataba de un impuesto que requería autorización del Congreso

Video Tarifa de $100,000 a visas H-1B impuesta por Trump: ¿quiénes se verán afectados? Esto debes saber

Un juez federal anuló el lunes una tasa de 100,000 dólares que el presidente Donald Trump impuso a las nuevas visas H-1B para trabajadores extranjeros altamente cualificados, concluyendo que constituía un impuesto ilegal que el Congreso nunca autorizó.

El juez de distrito estadounidense Leo Sorokin, en Boston, emitió el fallo en una demanda presentada por 20 fiscales generales estatales demócratas que impugnan una tarifa que Trump anunció en septiembre y que aumentó drásticamente el costo de obtener visas H-1B.

PUBLICIDAD

La administración argumentó que la tarifa constituía una sanción monetaria legal que el presidente estaba autorizado a imponer según la ley federal de inmigración, la cual le otorga el poder de restringir la entrada de ciertos ciudadanos extranjeros cuando lo considera "perjudicial para los intereses de los Estados Unidos ".

Pero Sorokin concluyó que la tarifa no era una multa, sino un impuesto que el presidente republicano no tenía autorización del Congreso para imponer y que el Departamento de Estado de EE. UU. y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. no podían implementar.

"En este caso, la naturaleza y la aplicación del pago de 100.000 dólares revelan que se trata de un impuesto, independientemente de cómo se denomine dicho pago", escribió Sorokin, quien fue nombrado por el presidente demócrata Barack Obama.

El juez citó el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de febrero que anuló los aranceles generalizados que Trump impuso amparándose en una ley destinada a situaciones de emergencia nacional. Según la lógica de la decisión de los magistrados en ese caso, Trump tampoco tenía autoridad, en virtud de la ley de inmigración, para imponer un impuesto, afirmó Sorokin.La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, declaró que la administración Trump confía en que la orden de Sorokin será revocada en apelación.

"El presidente Trump tiene clara autoridad legal para restringir la entrada de cualquier clase de extranjeros que él determine que no redunda en el mejor interés de Estados Unidos, y eso es exactamente lo que hizo", dijo.

PUBLICIDAD

El programa H-1B ofrece 65,000 visas al año, además de otras 20,000 para trabajadores con títulos avanzados, con una vigencia de entre tres y seis años. Las empresas tecnológicas, en particular, dependen en gran medida de los trabajadores que obtienen visas H-1B.

Antes de la proclamación de Trump, los empleadores que solicitaban una visa para un trabajador extranjero solían pagar entre 2,000 y 5,000 dólares en tasas, dependiendo de diversos factores. Esta tasa no se aplicará a las visas otorgadas a ciudadanos extranjeros que ya se encuentran en Estados Unidos con visas de estudiante, quienes generalmente constituyen una gran parte de los nuevos beneficiarios de la visa H-1B.

El aumento de las tarifas ha desalentado las solicitudes de visa H-1B, según consta en documentos judiciales.

Hasta el 15 de febrero, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos había recibido solo 85 pagos de la tarifa de 100,000 dólares, según informó la administración en un documento presentado en marzo.

La administración Trump también ordenó una revisión más exhaustiva de los solicitantes de visas H-1B y propuso un nuevo proceso de selección de visas que favorecería a los trabajadores más cualificados y mejor remunerados.

La tarifa de 100,000 dólares provocó al menos tres demandas diferentes que impugnaban su implementación, incluido un caso de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que está apelando una decisión de diciembre de un juez en Washington, D. C., que rechazó sus afirmaciones de que Trump no tenía autoridad para fijar la tarifa.