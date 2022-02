“Hemos recibido amenazas espantosas”: cómo las teorías conspirativas del trumpismo llevaron a un refugio de mariposas a su cierre

Las amenazas son más. En otra ocasión previa, Treviño recibió la llamada de un hombre que le dijo que había estado siguiéndola y la llamó "gash", un insulto usado para descalificar a la mujer como un objeto sexual. Ella lo reportó a la Policía de Mission pero no hubo una investigación. Ese ha sido el resultado tras la mayoría de las denuncias: la policía no investiga, dice Treviño. Univision Noticias contactó al Departamento de Policía de Mission para una entrevista pero no obtuvo respuesta.