"Si a mi esposa la deportan, voy a salir por mi voluntad": las redadas cambiaron la vida de los hispanos en Mississippi

Desde entonces, unas 300 personas siguen detenidas en dos centros de ICE en Louisiana. La mayoría no ha tenido aún la oportunidad defenderse frente a un juez de migración, pues las autoridades no han dispuesto de suficientes, a pesar de haber preparado la operación durante un año. Unos 90 migrantes han sido imputados en cortes criminales por el delito de usurpación de identidad.

La mayoría de estas de estas familias se encuentran ahora al borde de la quiebra: muchas tenían un solo proveedor, el padre o la madre, que ya no está, y en otras, ninguno de los padres puede trabajar. Muy pocas tienen ahorros y si los tienen, no son suficientes para vivir, como no lo serían para ningún estadounidense promedio: si acaso, el 65% tiene 1,500 dólares adicionales en el banco.