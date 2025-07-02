Qué se sabe de la idea de Ron DeSantis de usar a la Guardia Nacional como jueces de inmigración

Video Controversia por plan de usar miembros de la Guardia Nacional como jueces de Inmigración en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, lanzó este martes al presidente Donald Trump la idea de usar a la Guardia Nacional de su estado como jueces de inmigración y el mandatario se mostró de acuerdo con una propuesta que preocupa a los expertos.

Durante una visita del presidente al nuevo centro de detención de inmigrantes en una zona remota de los Everglades de Florida, DeSantis dijo frente a los medios que su propuesta ayudará a "cortar la burocracia... para que se lleve a cabo la deportación de indocumentados" de manera más rápida.

PUBLICIDAD

Trump dijo a los periodistas más tarde: "Sí, tiene mi aprobación". "Eso no fue muy difícil de conseguir, ¿verdad, Ron?". "Tenemos sangre que parece coincidir bastante bien". "Ni siquiera tiene que preguntarme. Tiene mi aprobación".

DeSantis dijo que formar y usar al Cuerpo de Abogados Generales (JAG) como jueces de inmigración puede ser una medida que ayude al presidente a lidiar con la burocracia, a lo que Trump asintió varias veces mientras el gobernador explicaba su propuesta.

Esto es lo que se sabe al respecto de esta propuesta de usar a la Guardia Nacional como jueces de inmigración.

¿Qué tan avanzada van la propuesta planes de DeSantis de usar a la Guardia Nacional como jueces de inmigración?

De acuerdo con el gobernador, ya están "trabajando con el Departamento de Justicia" para obtener la aprobación de esta medida. “Estoy seguro de que lo aprobarán”, afirmó DeSantis.

Aunque en realidad es el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) el que está supervisando las medidas del gobierno de Trump contra la inmigración. La secretaria Kristi Noem también dijo que está de acuerdo con la propuesta.

"Pediría a todos los demás gobernadores que hicieran exactamente lo mismo", dijo Noem a los periodistas.

"Esto es único porque podemos retener a las personas aquí. Ellos pueden tener sus audiencias, para obtener el debido proceso y luego inmediatamente ser llevado de vuelta a casa a sus países de origen", agregó.

"Espero que mi teléfono no pare de sonar de gobernadores llamando y diciendo: '¿Cómo podemos hacer lo que acaba de hacer Florida?'", añadió.

PUBLICIDAD

Ron DeSantis ya presentó esta propuesta hace un mes

No es la primera vez que el gobernador habla de esta idea.

"Estamos listos, dispuestos y capacitados para pasar al siguiente nivel. Y vamos a poder hacer… desde la aprehensión a la detención, incluso poner a algunas de nuestras personas en la Guardia Nacional en línea para servir como jueces de inmigración para procesar esto. Podemos hacerlo", dijo DeSantis durante una conferencia de prensa en mayo para hablar de los resultados de la “operación maremoto”.

Su gobierno presentó el ‘Plan de operaciones de control de la inmigración' en el que decía que el Cuerpo de Abogados Generales, también conocidos como “JAG”, son "aptos para formarse como jueces de inmigración", dice el plan revisado por Florida’s Voice.

"Estos no son jueces del artículo 3. Son empleados de la rama ejecutiva, básicamente. Podemos absolutamente delegar a juristas de nuestras unidades de la Guardia Nacional para servir como jueces de inmigración", agregó DeSantis en mayo.

La propuesta se hizo en un momento en que las fuerzas del orden de Florida, tanto estatales como locales, suscribieron acuerdos con el gobierno federal, que permiten a los agentes locales detener y encarcelar a inmigrantes indocumentados para su deportación.

¿Cuáles serían las funciones de la Guardia Nacional?

Florida pretende ofrecer a los miembros de la Guardia Nacional la posibilidad de ser "delegados" y ayudar a los jueces de inmigración, como una forma de aliviar otro punto de estrangulamiento en el sistema judicial de inmigración del país, sobrecargado desde hace mucho tiempo.

PUBLICIDAD

Esto ayudaría a liberar la carga de los jueces y acelerar el proceso de expulsión de inmigrantes. La Guardia Nacional podría servir como refuerzo de personal mientras están listos para proporcionar otro tipo de apoyo.

"Los JAG no podrían apoyar en el Servicio Activo del Estado bajo el mando del gobernador y estarían dirigidos/estacionados a las necesidades del gobierno federal", dice la propuesta que presentaron funcionarios de Florida en mayo, obtenida por Florida’s Voice.

Un portavoz de la Guardia Nacional dijo a AP que sus miembros no están actualmente encargados de operaciones de detención o aplicación de la ley, y que hacerlo requeriría entrenamiento de las autoridades federales.

Las preocupaciones sobre el debido proceso al usar a miembros de la Guardia Nacional como jueces de inmigración

Los jueces de inmigración no son miembros del sistema judicial, sino que dependen del poder ejecutivo y supervisan la adecuada aplicación de la ley en los casos de los inmigrantes que la administración busca deportar.

La idea del gobernador es que el gobierno federal active a estos miembros de la Guardia Nacional para que actúen como jueces de inmigración con la única finalidad de acelerar las actuaciones, lo cual podría vulnerar el debido proceso sin darles la oportunidad de presentar un amparo o aplazar su deportación.

Los críticos afirman que el planteamiento de Florida va más allá de su autoridad como estado.

Alex Howard, quien fuera portavoz de Seguridad Nacional bajo el gobierno de Joe Biden, dijo que "este plan tira por la ventana el debido proceso"

PUBLICIDAD

"Faculta al estado para arrestar, detener y deportar sin una supervisión federal significativa", agregó Howard en declaraciones al Miami Herald.

Mira también: