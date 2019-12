Revisan millonario contrato para el muro adjudicado a empresa respaldada por Trump

La revisión

El contratista

"Desde que el presidente Trump ordenó la inmediata construcción de una pared a lo largo de la frontera sur en enero de 2017, USACE ha otorgado múltiples contratos para esa construcción valuados en más de $2,500 millones (...) Fisher Sand and Gravel Company no había recibido un contrato antes del 2 de diciembre (de este año), debido a que sus propuestas no cumplieron presuntamente con los requerimientos operacionales de la Patrulla Fronteriza, y su prototipo llegó tarde y por un monto mayor", escribió Thompson.