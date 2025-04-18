Real ID: qué es la nueva tarjeta de identificación obligatoria y cómo afecta a los indocumentados

Video Pronto entra en vigor el Real ID: ¿qué es, para qué sirve y qué implica para los inmigrantes?

El Real ID, la nueva tarjeta de identificación, será obligatoria a partir del 7 de mayo de 2025. La mayor amenaza será para los millones de indocumentados, quienes al no poder acceder a la nueva licencia y/o documento de identificación personal quedarán prácticamente privados de vivir o permanecer en Estados Unidos.

Si tienes planes de viajar en avión después del 7 de mayo de 2025 y no tienes un Real ID (tarjeta de identificación verdadera), no te dejarán abordar el vuelo y te quedarás en tierra. Puedes tener muchas excusas, pero ninguna será válida. Y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está advirtiendo, además, que incluso puedes tener problemas para acceder a ciertas instalaciones federales.

El Real ID (licencia de conducir que otorgan los estados) fue creado por el Congreso el 5 de abril de 2005 como enmienda a la Ley de Gastos para la guerra en Irak y Afganistán. Tras 20 años de preparativos y retrasos para implementarla, el gobierno dice que los protocolos de implementación están listos y que sólo espera que llegue la fecha acordada para ponerlos en marcha.

En concreto, será a partir del 7 de mayo de 2025 que quienes tomen un vuelo dentro de Estados Unidos necesitarán mostrar a los agentes federales de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) una licencia de conducir con seguridad mejorada que cumpla con Real ID (documento que tiene una estrella) o cualquier otro tipo de identificación aprobada por esa agencia, tal el caso de un pasaporte (emitido por el Departamento de Estado).

Si el documento de identificación no tiene la marca del Real ID y datos guardados biométricamente, y tampoco lleva consigo otra identificación válida, no lo dejarán avanzar hacia la puerta de embarque y perderá su vuelo irremediablemente.

Real ID: qué pasa con los indocumentados

En enero de 2020 solo el 34% de las licencias de manejar estimadas (de un total de unos 276 millones en aquel año) cumplían con los objetivos de seguridad determinadas por el Congreso, de acuerdo con un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicado en ese entonces.

A partir de entonces, el gobierno federal pidió a los estados proporcionar mensualmente un informe con el número de licencias emitidas de acuerdo con la ley de 2005. El Real ID establece que todos los nacidos después del 1 de diciembre de 1964 están obligados a obtener el nuevo documento de identificación, considerado como el primer paso para la puesta en vigor del carné nacional de identidad.

De acuerdo con el reglamento, los nuevos carnés solo pueden ser emitidos a ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes y extranjeros protegidos bajo programas de Acción Diferida como DACA y Estatus de Protección Temporal (TPS).

“Pero aquellos inmigrantes que ingresaron al país bajo los programas CBP One (unos 930,000) y Parole Humanitario (CHNV, unos 5390,000) durante el gobierno del presidente Joe Biden, antes de abordar un vuelo deben buscar consejo legal porque los beneficios de ambos programas fueron cancelados por el gobierno del presidente Trump”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

Gálvez agregó que “si bien los beneficios del CHNV siguen vigentes por orden de un tribunal, la disputa jurídica continúa en el marco del debido proceso y en cualquier momento pueden hacer cambios. Lo mismo con el TPS de Venezuela de 2023”.

Cabe señalar que para el gobierno de Trump, los cientos de miles de extranjeros que ingresaron a Estados Unidos durante el gobierno de Biden (bajo el CBP One o CHNV) lo hicieron de manera indebida, un argumento que está siendo debatido en los tribunales de justicia.

La mayor amenaza, por tanto, se centra en los estimados 12 millones de indocumentados que viven en el país sin ningún tipo de amparo, quienes al no poder acceder a la nueva licencia y/o documento de identificación personal quedarán prácticamente privados de vivir o permanecer en Estados Unidos.

"No se sabe todavía qué hará el gobierno con las personas que tienen un estatus de permanencia cuestionable", dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.

“Después del 7 de mayo, los viajeros serán inspeccionados con más severidad”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona. “Y en cuanto a quedar expuestos a la deportación, pienso que no, pero sí, la entrada en vigor del Real ID los va a encerrar aún más en las sombras”, indicó.

El plazo para la entrada en vigor del Real ID fue en 2008, pero ha sido modificado en varias ocasiones debido a demandas y el rechazo de varios estados que se oponían al reglamento, quienes han alegado que la licencia de conducir es un documento que se regula por la ley estatal.

Qué es el Real ID

La Ley de Identificación Verdadera ( Real ID), explica el DHS, es una nueva forma de identificación de identidad aprobada por el Congreso en 2005. Ambas cámaras recomendaron a la Comisión del 9/11 que el gobierno federal "establezca normas para la emisión de documentos de identidad, tales como las licencias de conducir".

La Ley del Real ID establece normas mínimas de seguridad para las licencias de conducir emitidos por el estado y las tarjetas de identidad. Al mismo tiempo prohíbe a los organismos federales aceptar con fines oficiales licencias y tarjetas de identidad de los estados que no cumplan con los requisitos.

Estos fines, especifica el DHS, son el acceso a:

Instalaciones federales

Embarque de aviones comerciales regulados por el gobierno federal

Acceder a centrales nucleares

Cómo se obtiene un Real ID

El gobierno explica que las personas deben ingresar a la página digital del Departamento de Vehículos y Motores (DMV) del estado donde viven y averiguar exactamente qué documentación se requiere para obtener el Real ID.

Como mínimo, la persona debe presentar documentación que indique:

Nombre legal completo

Fecha de nacimiento

Número de Seguro Social

Dos pruebas del domicilio principal

Estatus legal de permanencia en Estados Unidos

El DHS también advierte que los estados “pueden imponer requisitos adicionales”, razón por la cual usted debe consultar con el sitio web del DMW de su estado “antes de visitarlos en persona para obtener orientación y asistencia adicionales”.

En cuanto a cómo luce la licencia o tarjeta de identidad Real ID, el DHS indica que el documento tendrá un distintivo en la parte superior de la tarjeta, por lo general una estrella. En California el símbolo es un oso con una estrella blanca en el cuarto trasero.

¿Los menores de edad necesitan Real ID?

En cuanto a los menores de edad, el DHS explica que la TSA no requiere que los niños menores de 18 años muestren documentos de identidad cuando viajen con un acompañante en Estados Unidos. Pero el acompañante sí necesitará un documento de identidad aceptable de acuerdo con los requisitos del Real ID después del 3 de mayo de 2023.

El departamento reitera, además, que los viajeros que no se presenten con una licencia que cumpla con los requisitos del Real ID u otro documento permitido no se les permitirá acceder a los puestos (pasos) de control de seguridad.

Qué otros documentos son válidos para viajar

La TSA, por su parte, explica que si viaja después del 3 de mayo de 2023 y no tiene una identificación Real ID, esa agencia acepta otros documentos tales como:

Pasaporte estadounidense

Tarjeta pasaporte estadounidense

Tarjetas de viajero de confianza del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST)

Identificación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, incluyendo dependientes

'Green card' o tarjeta verde

Tarjeta de cruce fronterizo

Una identificación con foto aceptable emitida por una nación tribal/tribu india reconocida a nivel federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá

Credencial de identificación de trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empleo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS)

Credencial de marino mercante de Estados Unidos

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

¿Puedo cruzar la frontera con el Real ID?

No, dice el DHS. Las tarjetas Real ID son licencias de conducir o manejar con información biométrica de seguridad y no sirven para cruzar a México o viajar a otros países. Para eso se necesita un pasaporte o una tarjeta pasaporte.

"Las tarjetas Real ID tampoco sirven para hacer viajes en crucero fuera de Estados Unidos", precisa el reglamento.

Por qué el rechazo al Real ID

Los detractores de la medida, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), advierten que, una vez implementada por completo a partir del 7 de mayo de 2025, “la ley facilitaría el seguimiento de los datos de las personas y colocaría al gobierno federal en el centro de la vida de cada ciudadano”.

“Al convertir definitivamente las licencias de conducir en una forma de documento de identidad nacional, el Real ID tendría un impacto tremendamente destructivo en la privacidad”, agrega el grupo de derechos civiles.

“También impone importantes cargas administrativas y gastos a los gobiernos estatales, y significaría tarifas más altas, colas más largas, visitas repetidas al DMV (Registro de Vehículos y Motores) y pesadillas burocráticas para las personas”, acota.

Pero el DHS niega los señalamientos. Dice que el Real ID es “un conjunto nacional de normas, no una tarjeta de identidad nacional”. Y agrega que el documento no crea una base de datos federal sobre información de licencias de conducir.

“Cada jurisdicción continúa emitiendo su propia licencia única, manteniendo sus propios registros y controlando quién obtiene acceso a esos registros y bajo qué circunstancias. El propósito de Real ID es hacer que nuestros documentos de identidad sean más coherentes y seguros”, indica.

Más allá de las licencias

El Real ID, además de crear una nueva forma de identificación, estableció, entre otros: