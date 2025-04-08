El gobierno de Trump revoca estatus legal a migrantes que entraron a EEUU con la app CBP One de la era Biden

Los migrantes que consiguieron autorización temporal para vivir en Estados Unidos utilizando una aplicación de citas de la era de Joe Biden han recibido orden de abandonar el país "inmediatamente", informaron las autoridades el lunes. No estaba claro cuántos beneficiarios se verían afectados.

Más de 900,000 personas fueron admitidas en el país utilizando la aplicación CBP One desde enero de 2023. Generalmente se les permitió permanecer en Estados Unidos por dos años con autorización para trabajar bajo una autoridad presidencial conocida como permiso de permanencia temporal en el país.

"La cancelación de estas autorizaciones es una promesa cumplida al pueblo estadounidense para asegurar nuestras fronteras y proteger la seguridad nacional", dijo la unidad de asuntos de medios del Departamento de Seguridad Nacional en respuesta a preguntas de la agencia AP.

El mensaje del gobierno a los beneficiarios de CBP One: "Es hora de que abandone EEUU"

Las autoridades confirmaron que se enviaron avisos de cancelación a los beneficiarios de CBP One, pero no dijeron cuántos. Se les instó a autodeportarse voluntariamente utilizando la misma aplicación con la que ingresaron, que ha sido renombrada CBP Home.

"Es hora de que abandone Estados Unidos", escribió el Departamento de Seguridad Nacional a una familia hondureña que ingresó a Estados Unidos a finales del año pasado. La agencia AP tuvo acceso al correo electrónico recibido el domingo.

Otros compartieron el mismo email en plataformas de redes sociales.

Al Otro Lado, una organización sin fines de lucro que proporciona ayuda legal a migrantes, dijo que algunos de los que recibieron los avisos de revocación son de Honduras, El Salvador y México.

La arremetida del gobierno de Trump contra programas migratorios de Biden

CBP One fue una piedra angular de la estrategia del gobierno de Biden para crear y expandir vías legales para ingresar a Estados Unidos en un intento de desalentar los cruces fronterizos ilegales. A finales de diciembre, 936,500 personas habían recibido autorización para entrar con citas de CBP One en los cruces fronterizos con México. En su primer día en el cargo, el presidente Donald Trump canceló las citas de CBP One para nuevas entradas, dejando varadas en México a miles de personas que tenían cita hasta principios de febrero.

Trump ha anulado y revocado el estatus temporal para muchos que se beneficiaron bajo las políticas de Biden. Seguridad Nacional dijo el lunes que el uso de la autoridad del permiso temporal por parte del expresidente —más que cualquier otro desde que se creó en 1952— "alimentó aún más la peor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos".

Seguridad Nacional dijo el mes pasado que revocaría otra forma de autorización temporal para 532,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que volaron al país por su cuenta con un patrocinador financiero, en lo que se conoce como "parole humanitario". Termina el 24 de abril.

El gobierno de Trump también anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 600,000 venezolanos y alrededor de 500,000 haitianos, aunque un juez federal bloqueó temporalmente la medida y posteriormente la oficina de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informó que se mantenía en vigor la extensión de 18 meses concedida en enero por el gobierno de Biden, que protege a los venezolanos hasta el 2 de octubre de 2026.

El TPS se concede en incrementos de 18 meses a personas que ya están en Estados Unidos cuyos países se consideran inseguros para regresar debido a desastres naturales o conflictos civiles.

