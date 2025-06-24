Qué hay detrás de la creciente presencia de la Patrulla Fronteriza en el interior del país

Video Enmascarados y armados: agentes de Patrulla Fronteriza acorralan a trabajador inmigrante para detenerlo

Los arrestos de inmigrantes vistos en video muestran una tendencia emergente: más agentes de la Patrulla Fronteriza están haciendo su trabajo lejos de las fronteras con México y Canadá.

Un agente de la Patrulla Fronteriza fue visto golpeando a un jardinero en el sur de California en la cabeza y el cuello mientras este permanecía inmovilizado en el suelo durante un arresto el sábado.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el hombre blandió su desbrozadora contra los agentes. El hijo del hombre, Alejandro Barranco, veterano de la Armada, dijo que su padre estaba asustado, pero no atacó a nadie.

Con los arrestos fronterizos en los niveles más bajos en aproximadamente 60 años, loscerca de 20,000 agentes de la Patrulla Fronteriza están apareciendo en otros lugares.

¿Por qué la Patrulla Fronteriza está desplegada lejos de la frontera?

El proyecto de ley presupuestario del presidente Donald Trump, aprobado por la Cámara de Representantes, propone 8,000 millones de dólares para aumentar el personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en 10,000 nuevos funcionarios.

Hasta entonces, la agencia, principal responsable de la aplicación de la ley en el interior del país, depende de otras agencias federales mientras lucha por cumplir con la meta diaria de arrestos de al menos 3,000 personas establecida por Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y principal artífice de la política migratoria.

ICE, con tan solo unos 6,000 agentes, ha encontrado un aliado disponible en la Patrulla Fronteriza, que también forma parte de DHS.

Esto ocurre en un momento en que los arrestos fronterizos se desplomaron a un promedio de 282 al día en mayo, tras alcanzar un máximo de más de 8,000 al día en diciembre de 2023.

Agentes del sector de la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, ayudaron a oficiales del ICE la semana pasada en Filadelfia, según informó Justin de la Torre, jefe del sector, en redes sociales.

Su región promedió solo cuatro arrestos diarios en la frontera de Arizona el mes pasado, tras alcanzar un máximo de más de 1,100 al día en mayo de 2023.

Greg Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza en El Centro, California, apareció junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una conferencia de prensa este mes en Los Ángeles durante la cual el senador estadounidense Alex Padilla fue retirado a la fuerza, empujado al suelo y esposado.

“Estamos aquí y no nos vamos”, dijo Bovino, presentándose a los periodistas como el principal representante de su agencia durante las operaciones lideradas por ICE en Los Ángeles.

“Mientras la frontera permanezca relativamente tranquila, seguiremos viendo a la Patrulla Fronteriza desplegada para actuar casi como si fueran agentes de ICE”, dijo Aaron Reichlin-Melnick, miembro principal del Consejo Americano de Inmigración, un grupo de defensa.

¿Qué es la zona fronteriza de 100 millas?

La ley federal otorga a los agentes la facultad de detener e interrogar a personas dentro de un radio de 100 millas de la frontera, incluidas las costas. Tienen mayor autoridad para abordar y registrar autobuses, trenes y embarcaciones sin orden judicial dentro de la zona.

Esto abarca vastas zonas del país que albergan a aproximadamente dos tercios de la población estadounidense, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Los Ángeles se encuentra a menos de 100 millas del océano Pacífico.

Más allá de esa zona, los agentes todavía están autorizados a trabajar.

"La Patrulla Fronteriza aún puede operar plenamente en el interior. Simplemente tiene menos autoridad para detener e interrogar a la gente", dijo Reichlin-Melnick.

¿Qué puede hacer la Patrulla Fronteriza más allá de las 100 millas?

Más allá de la zona de control de 100 millas, los agentes de la Patrulla Fronteriza, al igual que los oficiales de ICE o de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza, se clasifican como agentes de inmigración autorizados para realizar arrestos y detener a personas sospechosas de violar la ley migratoria. Existen ciertos límites.

“Solo podrían registrar el auto de alguien con causa probable de que la persona haya violado la ley”, dijo Reichlin-Melnick. “Por lo tanto, las personas tienen derechos algo mayores contra registros e incautaciones fuera de la zona de 100 millas que dentro de ella. Pero cada caso individual varía según las circunstancias específicas”.

